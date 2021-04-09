Мнение: Отмена неженских профессий, Y-хромосомные спортсменки и болевой порог у рыжих

1. Россия продолжает развиваться в сторону более равного полового равенства. Список чисто мужских профессий, запрещённых для женщин, собираются заметно подрезать, а то и вовсе отменить:

https://lenta.ru/news/2021/04/08/gen/

Минтруд России планирует сократить список запрещенных для женщин профессий. Ведомство подготовило проект приказа, который разрешает женщинам работать авиамеханиками и инженерами, обслуживая самолеты и вертолеты, пишет ТАСС.

Ранее с такой инициативой выступила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она считает, что несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.

На фоне этого депутат Госдумы Оксана Пушкина предлагает принять «кардинальное решение» и отказаться от списка запрещенных профессий для женщин. Она считает его анахронизмом, ущемляющим права при выборе профессии, пишет РИА Новости.

С 1 января этого года вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращенного списка профессий, на которых ограничивается применение труда женщин. Россиянкам официально разрешили сотни «мужских» профессий.

Наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте. Также они хотят трудиться в гражданской авиации и сельском хозяйстве. Приказ снял ограничения в том числе на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна. Помимо этого, женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

2. Мария Зайцева написала на Дзене текст в защиту трансгендеров в спорте. С её точки зрения, другие спортсменки также зачастую имеют врождённые преимущества:

https://zen.yandex.ru/media/id/6067a9fce62fbd6e01451fd5/transgender-v-jenskom-sporte-i-lukavstvo-rossiiskih-smi-606b174a2d31202574890828

Большой спорт — это место для мутантов, как бы это не звучало. Люди, которые туда пробиваются – нередко имеют серьезные и хорошо скрываемые генетические отклонения. Кто-то имеет очень своеобразный болевой порог и вообще практически не чувствует боли при тренировках (ура! я могу прожить без допинга!), кто-то — приехал из определенной области в Африке, откуда происходят все современные бегуны, кто-то умеет чуть ли не силой воли включать “эйфорию бегуна” (ура! мой организм сам вырабатывает допинг) и его прет как хаски во время движения, а кто-то, чтобы достичь предела, всю молодость сидел на наркоте. Ой, простите, на допинге.

Ведь всем плевать, почему бегун так хорошо бегает. Важно то, что он просто это делает.

Но есть и хорошие новости – чем больше спорт, тем сильнее на спортсменов давление в виде анализов и тестов. Никто не собирается допускать до Олимпийских соревнований реальных трансгендеров. Это разорвет нежные места всех консервативных стран мира – Китая, к примеру. А ведь они – одни из главных рекламодателей, спонсоров и вообще чуть ли не половина цивилизованного мира.

Олимпийские спортсмены сдают огромное количество анализов, и разного рода гермофродизм с мозаикой отсеиваются на самом начальном этапе. И не только это. Малейший намек на Y-хромосому – и спортсменка попадает в вечный бан. Увы, людям с такими отклонениями не место в большом спорте. Но так было не всегда и не везде.

Во-первых, кроме Олимпийских соревнований существует огромное количество самых разных других соревнований. Федерации, союзы, благотворительные забеги – не счесть. И вот как раз там Y-хромосомные женщины могут выступать просто за неимением у организаторов возможностей заставить всех спортсменок сдать дорогостоящие анализы, а затем проверить их подлинность. Вот только интересный факт – в Евро-американском секторе наличие у человека смены социального пола и коррекции пола биологического никак не скрывается, проще говоря менталитет европейцев позволяет им (европейцам) открыто говорить о своей трансгендерности и это скорее повод для гордости, ведь у человека модный диагноз. И выявить такого претендента несложно, никто и не пытался скрываться. А вот у нас – другое дело.

Y-хромосомные женщины с женским паспортом в России существуют, так как в России подобная операция легальна и смена социального пола в паспорте тоже. И у нас об этом молчат, причем молчат в тряпочку, по понятным причинам. Человек уезжает в другой город, меняет аккаунты в соцсетях, в общем там полноценная смена личности. И у нас, в подобных соревнованиях Y-хромосомные женщины тоже участвуют. И это – главное лукавство СМИ, которые осуждают Запад, так как участие Y-хромосомных женщин на Западе активно обсуждается, а у нас оно просто есть, но типа мы не при делах.

А что же было в раннее советское время, когда тестов по выявлению Y-хромосомы не существовало? А ничего. Советские спортсменки участвовали в соревнованиях, и никто ничего не знал. Так может быть вместе с призывом “я против Y-женщин в спорте” начнём призывать отобрать медали у советских спортсменок? Раскопать могилы, сделать ДНК-тест, узнать, получили ли они свои медали законно. Снять их портреты из спортивных ВУЗов, запретить все фильмы с ними. Заставить Терешкову доказать, что она женщина. В общем, пройти целых круг унижений великой и невероятной истории побед в женском советском спорте.

3. В продолжение темы. Американские учёные выяснили, что болевой порог у рыжих выше, чем у прочих особей, по генетическим причинам. Во всём виноваты веснушки:

https://nplus1.ru/news/2021/04/06/pain-redhead

Биологи объяснили повышение болевого порога у рыжих мышей: он оказался связан с пигментными клетками — меланоцитами. Мутация рецептора MC1 в меланоцитах снизила количество проопиомеланокортина, который является предшественником агониста MC4-рецпторов. MC4 в норме подавлял работу опиоидных рецепторов, тем самым усиливая боль. У мышей с рыжей шерстью MC4 работал хуже, что и вызвало повышение болевого порога. Ученые считают, что эти результаты применимы и к рыжеволосым людям. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Рыжие волосы у людей и рыжая шерсть у мышей чаще всего объясняются мутациями в гене рецепторов меланокортина (MC1R), который работает в меланоцитах. Активация этого рецептора вызывает каскад реакций, в которых синтезируется темный пигмент. Нарушенный же вариант рецептора работает менее эффективно, из-за чего у его носителей наблюдаются светлая кожа, веснушки и рыжие волосы. Однако это не единственные проявления мутаций в MC1R: известно также, что у ее носителей меняется восприятие боли и чувствительность к обезболивающим.

Значит ли это, что рыжих спортсменов нельзя допускать до соревнований по видам спорта, где чувствительность к боли имеет значение?