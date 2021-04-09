“Дом дальневосточника”: Дегтярев готовит революцию в строительной сфере ДФО

На совещании выступали и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, и губернатор Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн.

Врио главы Хабаровского края отметил, что в регионе успешно реализуется проект “Дом дальневосточника”. Система индивидуального деревянного домостроения в промышленных масштабах зародилась в крае из-за наличия большого лесного фонда. Такое жилье возводится по несложной, но надежной технологии, причем достаточно быстро. Его стоимость ниже, чем при использовании панелей, блоков или кирпича.

Благодаря современным технологиям риск возникновения пожара в таких домах сводится к минимуму. По мнению Дегтярева, при имеющихся производственных мощностей возможно наладить строительство и выпуск до 10 тысяч домов в год – как в Хабаровском крае, так и в соседних регионах.

Помимо этого, Дегтярев предложил распространить режим ТОР на территории комплексной застройки

Дальневосточного федерального округа. Врио главы региона считает, что их можно стимулировать через создание за бюджетный счет необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.