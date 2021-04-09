 

Мнение: Интервью с альфонсом

09.04.2021, 20:58, Разное
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Моя любимая блогерша Люба Терлецкая опять порадовала. На этот раз – интервью с Прохором Шаляпиным. Песня! Я поначалу и смотреть не хотел – все-таки “Шаляпин” певец еще тот, репутация у него тоже весьма сомнительная – но решил глянуть (только из-за обаяния Любы, думал – пару минут от силы) – и отсмотрел до конца. Прохор реально очарователен, море обаяния, хотя и плут, конечно. Впрочем, все они там плуты, это же шоу-бизнес.

Подкупает, однако, откровенность. По сути, это ведь даже не публицистика – это практически художественная литература. “Россия. Богема 21 века”. Жизнь фальшивая – но люди-то натуральные. Эх, Люба…

Жаль, мало кто оценит. Но по мне – это лучше Дудя.

Источник: Размышления вольного социолога



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