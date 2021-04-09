Мнение: Кинетическое искусство в Третьяковке – все крутится, сверкает и жужжит

Хороших выставок открывается так много, не успеваю про всех рассказывать. Как подснежники из-под земли прут, взрываются побегами, после тяжелой суровой зимы-пленительницы. Вот еще одна крайне любопытная в Третьяковке на Крымском валу "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России" (до 10 мая 2021).

На ней можно увидеть всякие потрясающие штуки, которые делали наши художники, дизайнеры и инженеры за последние сто лет. Причем, поскольку срок такой большой, начинается все с авангардистов, которые, собственно, это все и изобрели ("Летатлин" представлен в экспозиции).

Перед входом вот такая гигантская крутящаяся сфера, завораживает и задает тон.

Эта же выставка в прошлом году была показана в питерском Манеже и была одной из крутейших там. Теперь ее довезли до Москвы и дополнили немного. Всего 400 экспонатов, от дореволюционных до самых новейших, работ наших дней.

Поскольку жанр искусства не очень ортодоксальный, подача иногда вскрывает мозг.

Вот это оригинал, рисунок Маяковского, декорация к мистерии-буфф. Обратите внимание на самолетики и прочую технику.



А вот здесь справа — проекция, современный мультик по этому рисунку, где все оживили, заставили крутиться и шевелиться. Очень классно получилось.

Есть и картины, причем от классиков авангарда, кто по ним, бегите хотя бы только ради них.

Среди других предметов этой выставки становится понятнее, почему они такие — потому что весь мир тогда был таким экспериментаторским.





Вот и реконструкция знаменитой выставки ОБМОХУ 1921 года

Если у вас есть дети, то с ними конечно можно прийти и им будет очень интересно. Только вы сами посмотреть как следует и насладиться экспонатами именно интеллектуально и исторически не сможете, потому что дети будут носиться с восторгом как бешеные кони.

Всех показывают, золотых наших: Эль Лисицкий!

Эскизы к "Победе над солнцем"

Я мало снимала, потому что большинство интересных экспонатов там движущиеся и не получались. На самом деле выствака гораздо разнообразнее, в том числе по временному охвату.

Любимый Чернихов — а справа, цветной — это современный автор по мотивам.

Рисунки и сделанные по ним модели.

Много выгородок, куда надо заходить и зырить, что там. Например, одну из них предваряют плакаты про светомузыку.

А внутри, представляете себе, показывают реконструкции вот этих самых музыкальных (?) произведений

Некоторые вещи просто радуют глаз красотой и неведомыми ранее именами.

Некоторые гипнотизируют.

"Звуковая скульптура" автора по имени ::vtol:: (2019 год). Она действительно издает звуки.

Там в зале все наполнено звуками и лучами света, как будто это ранний советский фантастический фильм такой, крутяк.

Некоторые штуки показывают, как потрясающ был наш промышленный дизайн.



Понравилось, что кроме авангарда, много советских авторов и современных, продолжающих эти же традиции.

Дальше не подписываю авторов, потому что мой телефон ни одну этикетку разборчиво не снял почему-то, а я фамилии художников после 1940-х годов практически не запоминаю, у меня в мозгу такой предохранительный клапан стоит, чтобы не взорвался.







Это ранний Инфанте. Просто схемка освещения, вроде бы Кремлевских стен для какого-то праздника.

(Поздний Инфанте тоже представлен)

Это тоже шевелится.

"Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России"

(до 10 мая 2021)

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/laboratoriya-budushchego-kineticheskoe-iskusstvo-v-rossii/