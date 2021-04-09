Хотят ли русские войны?

ТВ в милитаристском угаре.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Кто бы мог подумать, что песня из пропагандистского фильма 1938 года «Если завтра война» (как и сам фильм) обретет неожиданную актуальность спустя почти сто лет:

«Мы войны не хотим, но себя защитим — Оборону крепим мы недаром, И на вражьей земле мы врага разгромим Малой кровью, могучим ударом!»

Кинематографическая фантазия, призванная сплотить народ в преддверии маленькой победоносной войны на территории врага, потом больно аукнулась стране, которая, посмотрев такое кино, искренне поверила: «На земле, в небесах и на море/ Наш напев и могуч, и суров:/ Если завтра война, если завтра в поход,/ Будь сегодня к походу готов!»

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Сегодня готовы к «походу» те, кто, разумеется, ни сами воевать не собираются, ни детей в очередную кровавую мясорубку не пошлют:

телепропагандисты, которые уже много дней подряд грозят «братской» Украине, США и всей Европе «могучим ударом».

Маргарита Симоньян в ток-шоу НТВ «Своя правда» комментирует публикацию в британской The Times с поражающей воображение откровенностью и простотой: «Если Россия, как утверждает блистательное издание, которое никогда не врет, действительно размещает 4 тысячи военных на границе с Украиной, я очень рада. Если нет, то мне грустно. Потому что моя позиция, которую я высказала, когда мы были на Донбассе, остается прежней: Россия-матушка, забери Донбасс домой. Я считаю, что этого хотят подавляющее большинство людей в России. Этого хотят, может быть, вообще все люди, оставшиеся на Донбассе… Я считаю, что это было бы в наших интересах».

Артем Шейнин в ток-шоу Первого канала «Время покажет», напротив, глумится над этим заголовком в украинских и западных газетах. По его мнению, не Россия, а Украина и Запад активно готовятся к войне, а общество там одурманено милитаристской пропагандой.

У Соловьева в студии милитаристский угар достигает апогея. «Киев уверен, что может шапками закидать, заграница им поможет… Понимать нужно, с чем идет эта война. С нацизмом. Украинский нацизм — это прямой наследник гитлеровского нацизма, кое в чем пошедший даже дальше… Сегодня Украина — это абсолютное зло, которому мы не можем позволить существовать. Они все разгоняют истерию войны».

Умудренный жизнью режиссер Шахназаров, постоянный участник соловьевских камланий, не думает, что Украина начнет войну, а Америка Украине в случае чего поможет. «Если загнать Россию в тупик, — глубокомысленно изрекает он, — вариант войны возможен, но они его боятся. Украинская армия будет разгромлена очень быстро».

Дмитрий Киселев в «Вестях недели» пророчит: «Готовит Запад сейчас нам ни много ни мало войну… Масштаб войны пока не очень понятен. Но Америка надеется, что, во-первых, сможет масштабом военного конфликта управлять. Во-вторых, что война не затронет территорию США. И в-третьих, что война принесет США, как обычно, выгоду… Они считают Россию опасным соседом… О какой агрессии говорит Энтони Блинкен со взглядом мороженой трески»?

Оскорбления в адрес украинских и западных политиков в российском государственном эфире стали привычным делом. Заявления первого президента Украины Кравчука о том, что в случае российского вторжения он сам будет стрелять по агрессорам, Скабеева издевательски называет «безумием и паранойей в чистом виде». Ей вторит Соловьев: «Как с таким параличом мозга он был президентом Украины? Кравчук — подонок. Знает, тварь, что им ничего не угрожает, и собирается стрелять у себя на балконе». Зеленский у Соловьева хоть и еврей (такая незадача), но отъявленный фашист, а также «дурачок», «мразь» и все прочие злобные эпитеты, в которых Соловьев поднаторел, как никто (счастье, что Украина отключила федеральные российские телеканалы, несчастье, что эти каналы, перманентно распространяющие ненависть и агрессию, все равно доступны украинцам или «нашим братьям», как лицемерно называют украинский народ те, кто денно и нощно изрыгают брань в адрес избранной «братьями» власти).

Скабеева с Поповым из программы в программу задают вопрос своим гостям-экспертам: «Будет война или нет?» Эксперты хорохорятся: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути».

Глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире ток-шоу «60 минут» заверяет гостей в студии: «Если нужно, мы возьмем в руки оружие. Где мы остановимся, никто сейчас не скажет».

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Уважаемое собрание в студии одобряет намерения Пушилина и тоже намерено не останавливаться на Донбассе — если что.

Скопление российских войск и военной техники на границе с Украиной пресс-секретарь президента Песков в эфире «60 минут» комментирует так: «Россия никому не угрожала и не угрожает. Российские вооруженные силы находятся там, где это признано целесообразным нашим военным руководством».

Политолог Сергей Марков, обсуждая в соцсетях заявление Шойгу о более чем четырех тысячах военных учений, запланированных на апрель, со знанием дела резюмирует: «Россия показывает, что она готова и к более масштабному военному конфликту, чем Донбасс».

От всего этого милитаристского угара у нормального зрителя голова кругом идет. Кто и с кем будет воевать? На чьей территории? Когда начнется война, сколько продлится и к каким жертвам приведет? В назидание украинцам Шейнин в ток-шоу «Время покажет» демонстрирует на большом экране страшные кадры российско-грузинской войны 2008 года. Трупы на улицах, огонь, пожирающий жилые дома, плач и вой грузинских женщин, потерявших своих сыновей. Смысл «послания» украинцам: вы этого хотите? Только суньтесь на Донбасс — можем и повторить.

В промежутках между общественно-политическими шоу в новостных выпусках на разных каналах бесконечно показывают образцы нового вооружения и впечатляющие учения, проходящие то тут, то там. Взлетают боевые самолеты, ползет бронетехника, за которой бегут солдаты, вооруженные до зубов и экипированные по последнему слову милитаристской моды. Смотрите и гордитесь, дорогие россияне: от тайги до британских морей русская армия всех сильней!

Федеральный эфир буквально пронизан предчувствием и даже радостным предвкушением грядущей войны. «Хотят ли русские войны?» Ответ на вопрос из знаменитой антивоенной песни, если смотреть телевизор, очевиден.

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«Хотят! Хотят!» — поет слаженный хор телепропагандистов всех мастей, совершенно не интересуясь мнением ни матерей, ни «тех солдат, что под березами лежат».

Бывают странные сближения: оказывается, песня на стихи Евгения Евтушенко, музыку к которой написал Эдуард Колмановский, довольно долго находилась под запретом — тогдашние идеологи посчитали, что она непатриотична и не способствует укреплению боевого духа Советской армии. И лишь в середине 60-х, когда страна вроде как взяла курс на мирную внешнюю политику, песню «реабилитировали».

Ирина Петровская

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