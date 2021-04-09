Мнение: Сухой остаток

Чудесное с заседания Атлантического совета:

«Мы находимся в поворотной точке мировой истории , когда соревнование между демократией и автократией определяет, кто будет устанавливать стандарты для будущего. Мы должны найти ответ на вопрос, какие инструменты использовать в ответ на вызовы автократической и реваншистской России для того, чтобы она смогла занять мирное и справедливое место в Европе».

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«Почему мы должны подчеркивать заботу о правах человека и демократии в России за счет наших конкретных интересов? Подход к разоружению, сформировавшийся во времена холодной войны, требует перезапуска. Вопросы демократии и прав человека мешают нам всерьез заниматься этим. Подход, основанный на санкциях, не работает: получается, что мы одинаково реагируем как на очень важный для нас вопрос вмешательства в выборы, так и на гораздо менее важные для нас внутрироссийские проблемы… И если самый большой стратегический вызов наступающего десятилетия – это Китай, то странным было бы подталкивать Россию санкциями в его сторону, пытаясь надавить на ситуацию с правами человека».

Демократизация в России после распада СССР не привела к изменению ее внешней политики, однако создала потенциально опасную ситуацию с контролем за накопленными вооружениями и вызвала обнищание части населения ». Она согласилась со своими оппонентами, что тема прав человека может быть рычагом для воздействия на авторитарный режим, но «если права человека – это рычаг, то мы должны его применять. И если в обмен на снижение давления в области прав человека мы получаем что- то, что на самом деле нам нужно, то это и будет сухой остаток.

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«Иран, Афганистан, Ливия… Мы хотели бы прийти туда как супермен и вылечить все болезни мира, но некоторые из наших поступков с добрыми намерениями на самом деле привели к локальным проблемам в сфере прав человека . Во время холодной войны мы не имели возможности помочь Венгрии или Чехословакии. Это не значит, что мы им не симпатизировали, но мы видели границы своих возможностей. Через два или три года Китай будет более крупной экономикой, чем США. Мы должны научиться работать в мнообразном мире».

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Важнейшая цель политики США в отношении России – остановить агрессию в Европе, которая была развязана впервые после Второй мировой войны. Это не вопрос ценностей – это наши интересы. Лучший способ защитить союзников в восточной Европе – быть уверенным, что Москва не победит в Украине. Я согласен, что политика США на Ближнем Востоке частично была неудачной, но на Украине она совершенно иная.

https://www.golosameriki.com/a/us-russia-policies-atlantic-council/5844234.html – цинк

В целом, авторы порадовали самозаголением на тему того, что болтовная про права человека служит целям продвижения американских интересов.

Также порадовали термины "локальные проблемы в сфере прав человека" применительно к Ливии, где в результате действий США возобновилась работорговля и "политика США на Ближнем Востоке частично была неудачной".

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