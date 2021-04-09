Вместе с выборами в Госдуму в сентябре пройдёт всероссийский референдум о возвращении крепостного права

Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении 19 сентября 2021 года всероссийского референдума о возвращении крепостного права. Для удобства граждан дата плебисцита намечена на день парламентских выборов.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают необходимость коренных изменений модели производственных отношений, которая в эпоху санитарных ограничений продемонстрировала свою неэффективность. Решить проблему парламентарии предлагают путём использования лучших практик ведения предпринимательства в различные периоды российской истории. Одной из таких мер может стать возврат к крепостному праву. Поскольку Российская Федерация является демократическим и правовым государством народные избранники считают целесообразным провести консультативный референдум, чтобы узнать мнение граждан по основополагающему вопросу.

– Мы хотели добавить этот вопрос в перечень инициатив для внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но рабочая группа отклонила предложение. Крепостное право отлично зарекомендовало себя во времена Российской империи, а когда всем дали волю, страна развалилась. Отлично в советский период работала система трудодней и уголовного преследования тунеядства. А когда в партию заслали шпионов и систему отменили, Советский Союз рухнул. Сегодня существует реальная угроза для нашей экономики, поэтому призываю людей проголосовать на референдуме, – заявил депутат Юрий Афонин.

Для проведения референдума из федерального бюджета дополнительно выделят 20 млрд рублей. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нет никаких препятствий в проведении голосования, а сама она с удовольствием не только организует процесс, но и будет участвовать в нём как избиратель.

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