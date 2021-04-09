Полномочия СНБО, санкции против контрабандистов, референдумы в Украине. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

Гости ток-шоу обсудят право СНБО на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и арест имущества даже без решения суда; будущее тех, кого президент назвал главными контрабандистами страны; темы и возможности референдумов в Украине.

Среди гостей: Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004–2013), Тимофей Милованов, внештатный советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики, Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины, Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, Александр Корниенко, председатель партии “Слуга народа”, Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батьківщина”, Алексей Гончаренко, народный депутат от “Европейской солидарности”, член комитета ВР Украины по вопросам бюджета, Александр Данилюк, секретарь СНБО (май – октябрь 2019), министр финансов Украины (2016 – 2018), Максим Нефьодов, председатель Государственной таможенной службы (2019–2020), Виктор Трепак, первый заместитель председателя СБУ (2015–2016), начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (2015–2016), Орест Фирманюк, бизнесмен в сфере международной логистики (Стамбул, Турция).

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” каждую пятницу с сентября 2019 года. Трансляция начинается в 21.00.

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