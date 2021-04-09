Ученые рассказали об обусловленном солнечным светом пониженном риске смертности от COVID-19

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили зависимость между солнечным светом и фактором смертности от COVID-19. Выяснилось, что повышенный уровень солнечного излучения способствует уменьшению количества летальных исходов от коронавируса.

В процессе исследования ученые, представляющие Эдинбургский университет (Великобритания), провели сравнение всех случаев смертности от COVID-19, которые были зарегистрированы в самой континентальной части Соединенных Штатов в период первой трети 2020 года, с показателями ультрафиолетового солнечного излучения, зафиксированными в 2474 округах США за тот же временной период. Итоги анализа показали, что люди, проживающие в областях с наибольшей степенью воздействия UVA-лучей, обеспечивающих 95% солнечного света, обладали более низкой вероятностью летального исхода от COVID-19 по сравнению с жителями страны, у которых упомянутый показатель был ниже. Примечательно, что позже аналогичная аналитическая работа была проведена и в европейских Италии и Англии, и результаты были весьма схожими. При этом исследователи уделили внимание известным факторам, обусловливающим повышенный риск смерти от коронавируса – возрасту, этнической принадлежности, социально-экономическому статусу, плотности населения, загрязнению воздуха, температуре и условиям жизни, а также уровням заражения в определенных регионах. Таким образом, как отмечают медики, наблюдаемое снижение вероятности смерти от SARS-CoV-2 нельзя обосновать исключительно более высоким уровнем витамина D, как ранее полагали многие мировые эксперты. Для демонстрации данного тезиса в исследовательскую выборку были включены только районы, имеющие недостаточный уровень UVB для генерации большого объема вышеуказанного компонента в человеческом организме.

Одним из объяснений уменьшенного количества летальных исходов исследователи считают повышенное выделение человеческим организмом оксида азота под воздействием солнечного излучения. Видимо, этот фактор и снижает способность патогена, провоцирующего заболевание COVID-19, к размножению, что было ранее обнаружено в ряде лабораторных исследований.

К слову, предыдущая научная работа группы из Эдинбурга показала наличие явной корреляции воздействия солнечных лучей и улучшений здоровья сердечно-сосудистой системы, снижения кровяного давления и меньшего количества инфарктов. Такую тенденцию эксперты считают дополнительным доказательством полученных в новом исследовании результатов, так как упомянутые недуги как раз и являются сильными сопутствующими факторами смертности от коронавируса. И, несмотря на наблюдательный характер своей работы, не позволяющий однозначно устанавливать причинно-следственные связи, британские специалисты видят в ней позитивную предпосылку для дополнительных тестирований при подборе потенциальных методов терапии COVID-19. Материалы исследования были опубликованы в British Journal Dermatology.

Источник: regnum.ru