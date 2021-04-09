 

“Какой план на вечер?”: Анна Семенович впечатлила поклонников зажигательными танцами в баре

09.04.2021, 20:26, Разное
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Популярная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий момент её вдохновенных танцев в увеселительном заведении. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
В кадрах опубликованного в микроблоге небольшого видео Анна Семенович предстала облаченной в вечерний костюм, состоящий из черного жакета с широким поясом и такого же цвета длинной макси-юбки. Несмотря на отсутствие мини-элементов наряда, он, тем не менее, привлек внимание зрителя внушительным декольте своего “верха” и пикантным разрезом “низа”. На видео экс-вокалистка группы “Блестящие” танцует под изящную мелодичную музыку, извивая руки в некоем восточном стиле. “Немного танцев перед вечером пятницы точно не помешают. Какой план на вечер? Я выбираю между кино и походом в бар!” – с таким воззванием обратилась к подписчикам хозяйка аккаунта.

Среди фолловеров нашлось немалое количество тех, кто весьма буквально воспринял вопрос исполнительницы – они не преминули возможностью рассказать звезде сцены о своих планах на проведение вечера перед выходными. Другие же принялись обсуждать непосредственно танец Анны Семенович, причем ряд подписчиков решил подвергнуть телодвижения певицы критике, упрекнув её в уже далеко не юном возрасте, а также в слишком объемных габаритах фигуры. Абсолютное же большинство поклонников, напротив, воздали немало комплиментов любимице, поддержав её позитивное настроение. За треть суток видео просмотрели более 480 тысяч посетителей микроблога.



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