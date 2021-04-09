“Ох, эта красивая богатая жизнь!”: Агата Муцениеце похвасталась заманчивыми кадрами с Мальдив

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию видеороликов, демонстрирующих приятные моменты её пребывания на отдыхе. На одном из них знаменитость похвасталась перед подписчиками аппетитной фигурой в купальнике.

В настоящее время актриса проводит свой отдых на Мальдивских островах и ежедневно испытывает массу ощущений – как приятных, так и, порой, утомительных. Примечательно, что, впервые за долгое время Агата Муцениеце отправилась в отпуск без детей. Зато компанию телезвезде составила её подруга, певица Настя Кудри, и именно с ней хозяйка аккаунта проводит большую часть времени своего досуга. В частности, обе красотки на курорте занимаются йогой, что бывает порой нелегко из-за обильной трапезы, периодически случающейся с ними. Так, в одном из роликов селебрити едут на велосипедах местной конструкции на упомянутые занятия, а Муцениеце эмоционально восклицает: “Ох, эта красивая богатая жизнь, конечно!”. К слову, немного ранее она упоминала, что её стремлению к самосовершенствованию посредством медитации не станет помехой даже внушительного объема ужин, принятый ранее. Что же касается завтрака – красавица продемонстрировала и его, он состоял как из привычных глазу вкусностей, так и из блюд национальной кухни.



Разумеется, немалую часть времени Муцениеце проводит на пляже, и как раз один из моментов пребывания там осветил очередной соблазнительный видеоролик. На нем артистка возлежит на шезлонге, облаченная в слитный купальник, покрытый ярко-зелеными узорами. Пляжный наряд позволяет фолловерам лицезреть стройные ноги и аппетитные ягодицы красотки.