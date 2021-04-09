В США у женщины в результате хронического риносинусита «провалился» нос



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Ученые из Гарвардского университета описали редкий случай поражения носа. В клинику восстановительной хирургии Массачусетской больницы общего профиля поступила пациентка 34 лет с симптомами риносинусита (воспаления носовой полости и околоносовых пазух). Она жаловалась на деформацию носа, которая прогрессировала в течение семи лет на фоне насморка.

При обследовании врачи обнаружили почти полное разрушение носовых костей и хряща перегородки носа, западение кончика носа, полипы в носовой полости, кровянистые корки на ее стенках. На компьютерной томографии были видны признаки воспаления околоносовых пазух.

Чтобы выяснить причины риносинусита у пациентки, врачи провели ей анализы антител, присутствующих в крови. Они обнаружили высокий уровень антител к ферменту протеиназа-3 (PR3). Обычно эти антитела встречаются при гранулематозе с полиангиитом, хотя их роль в этом заболевании точно не установлена. Болезнь приводит к воспалению стенок сосудов, которое может проявляться симптомами со стороны практически любой системы органов. Ранее были также описаны тяжелые случаи болезни с почечной недостаточностью, повреждением черепно-мозговых нервов, потерей зрения. Повреждения носа и околоносовых пазух при гранулематозе с полиангиитом тоже известны.

Врачи провели лечение гранулематоза при помощи препаратов, которые частично подавляют иммунные ответы организма. Спустя шесть месяцев после начала лечения насморк исчез, кровянистые корки ушли. Возможно, пациентке будет проведена реконструкция носа.