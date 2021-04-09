Мнение: Да-а, а я-то о Лёхе всё-таки лучше думал…

Нет, всё-таки я о Лёхе намного лучше думал, несмотря на весь его художественный свист на тему нашей договорённости, которую он так и не выполнил со своей стороны. И никак не ожидал, что он поверит этому Топдоговскому давпайопу, причём так, что я никакими средствами не смогу его переубедить, что не просил я эти долбаные деньги. И, главное, ведь вроде нормальный же мужик (как мне казалось), блэт, ну разуй ты глаза и сравни мой уровень грамотности и тем уровнем, который в посте, я даже пацаном сопливым ТАК не писал! И кстати, а напрячь мозги и попробовать себе ответить на один-единственный вопрос, ПОЧЕМУ ЖЕ Я ТОГДА ДО СИХ ПОР НЕ В ТЮРЯГЕ, если действительно когда-то у кого-то эти долбаные бабки выманивал? Почему же я до сих пор на воле-то, а? А может, потому, что никакого мошенничества на самом деле и не было, и хватит уже гнать?

А вообще, я сам бы уже сто раз к ментам обратился с заявлением о клевете. Если бы знал, что ни хрена они не будут искать того, кто такое пишет. И, главное, и пластинку свою те бараны не сменят, уже пальцы на фиг отваливаются каждый день печатать, что я лучше сдохну, чем в своей жизни попрошу хоть у кого-то рубль, потому что считаю это самым большим стыдобищем для человека. И вроде никогда же о себе даже ни намёком не давал повода думать как о мошеннике, так нет, упёрлись и всё, хоть кол на голове теши… :(:(

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