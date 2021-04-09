Мнение: Санаторий по-русски

Из ФБ Осечкина – замечательного человека, который, можно сказать, профессионально занимается борьбой за права заключенных в российских тюрьмах.

“Продолжаем разоблачать fake от Россия-24 и недошпионки Бутиной, которые пытались изобразить пыточную ИК-2 в Покрове как якобы образцово-показательную колонию. Пропагандисты дали слово и показали в кадре лишь подконтрольным капо, которые работают на администрацию и опер.отдел и участвуют в унижениях и истязаниях основной массы осуждённых.

1. На первом кадре зав.хоз Александр Шуралёв. Экс-осуждённые из ИК-2 опознали его как заведующего хозяйством, который занимает эту должность официально, за это получает зарплату из бюджета. При этом по сути завхозы в ИК-2 – это сотрудники администрации и боссы, которые силой и пытками дрессируют основную массу осуждённых. Отличительная черта в форме завхозов – белые яркие полосы на куртках робы, у обычных осуждённых полосы бледно-серые. К тому же Шуралёв в кадре рассказывает что якобы он содержится вместе с Навальным на общих условиях и занимается уборкой, но он – с волосами, он 100% не вновь прибывший и не может жить в отряде карантин, только если он не завхоз карантина (и Навальный, и все его соседи – 100% пострижены наголо, что незаконно и является унижением). К тому же боссы-завхозы никогда сами не убираются, этим в отрядах занимаются «шныри» и «угловые»;

Видео пыток в другой колонии.

2. В кадре у врача с голым торсом дневальный Константин Сунгуров, это капо-младший. Они по команде оперативников и завхозов избивают осуждённых за малейшее неповиновение и дрессируют их. В каждом отряде ИК-2 есть босс-завхоз, у каждого из них по 4-10 дневальных в зависимости от типа отряда. Там, где содержат выдрессированных и сломленных, дневальных 4-5, там где есть те, кто может поднять голову и попытаться сказать нет – от 7 до 10, и они физически развиты, на усиленном питании и занимаются спортом активно, как и завхозы. Это зондеркоманда оперативного отдела.

Гебельс и его нацистская пропаганда на фоне цинизма пропаганды RT Путина и бутиных выглядят бледно. Те не додумывались завозить в концлагеря управляемых корреспондентов и псевдообщественников и опрашивать капо с рассказами о «прекрасной жизни в концлагере» и о том, какие ленивые обычные узники.

ИК-2 Покрова – это настоящий ад на земле. Просто пока ещё Навальный не успел это до конца понять и об этом рассказать пропагандистам с RT. В Gulagu.net обратились несколько экс-заключённых (освободились 12.2020 и 02.2021), которые рассказали нам подробнее об этом аде в ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области. Ниже будут неприятные факты строго 18+, слабонервным просьба не читать и лучше проматывать и смотреть на фото с берега океана. И так, то, что скрыла недошпионка Бутина и о чём не показали по телеку. Вся правда об этой пыточной:

– в ИК-2, как и во всех других учреждениях ФСИН, есть каста т.н. “обиженных”/униженных/”опущенных” (их ещё в среде заключённых и сотрудников ФСИН называют “гребнями”, “петухами”, “пи..рами”), в общении с нами, правозащитниками, ребята называют их “угловыми”;

– в ИК-2 есть ещё одна группа униженных заключённых – “шныри” – они по соц.статусу чуть выше угловых, но и это – сплошь унижение – без оплаты труда убирать за конкретной указанной зав.хозом группой осуждённых, мыть полы, протирать столы, наливать по щелчку пальцев кофе сотрудникам ИК-2 и зав.хозам;

– система подавления воли в ИК-2 выстроена оперативниками ФСИН и М ФСБ (именно М ФСБ обеспечивает бездействие СК и прокуроров по возможным жалобам на пытки) таким образом: с самого начала прибывших бьют, бьют жестоко, ломают, под видеокамеру принуждают делать унизительные действия, с целью последующего шантажа, далее человека сломленного и избитого (Навальный в данном случае ВИП, как и Котов, и Дёмушкин) вынуждают принимать правила игры и встраиваться.

– самые блатные в ИК-2 – осуждённые-зав.хозы, это главные “козы” учреждения, которые дублируют власть оперативников и в каждом отряде есть такой “босс”-“зав.хоз”. У него в подчинении – от 4 до 8-10 “дневальных” – это бей-бригада, которая по команде зав.хоза может отволочь любого в туалет/душевую, уронить, заломать и отбить пятки кулаками и ножками от табуретов так, что человек недели будет ходить как по иголкам, испытывая дикую боль;

– зав.хозы и их помощники – “дневальные” и “ночники” – это продолжение опер.отдела и отдела режима, которые дублируют все функции опер.отдела и отдела режима ИК-2, и осуждённых бьют и пытают именно руками этих капо-акивистов. Эти “капо” принуждают основную массу стоять часами на одном месте с опущенной головой в пол, сидеть часами на тумбочке с руками на коленях и головой в пол, маршировать и распевать гимн ФСИН и прочую мутоту, но самое важное – они дрессируют сотни мужиков и готовят их к приездам проверок и комиссий.

Зав.хоз и дневальные приучают основную массу на вопрос проверяющего “Есть ли жалобы” выкрикивать громко и четко “Никак нет!”. Тех, кто не понимает команд капо, роняют и уволакивают в душевую или туалеты и там бьют.

Через недели такой муштры и пыток основная масса людей просто уже как дрессированные животные в цирке послушно и “на автомате” выполняют команды капо-дневальных и босса-завхоза.

Опустить могут любого. Опрошенные привели 2 простых примера:

1. Осуждённый А. в составе группы осуждённых был выведен сотрудниками для расчистки КСП – контрольно-следовой полосы. Бесплатно и по указанию сотрудников и завхозов группа осуждённых очищала заболоченное место, где затапливает. Осуждённых вывели на день, никто по просьбе в туалет и отводил и человек помочился вынужденно в воду, в которой он стоял. Это увидел надсмоторщик-дневальный и доложил об этом зав.хозу. Осуждённого А. перед всем отрядом расспросили о произошедшем и при всех “опустили”, объявив что он “сам себя загасил своей мочой, так как пописал туда, где рядом работал”. Всё, точка. Босс-завхоз “решил судьбу” осуждённого А., после чего он переехал спать “в угол”, к “угловым”, то есть был переведён в ту самую касту “неприкасаемых”;

2. Другой осуждённый Н. в ходе общения с другим заключённым по наивности рассказал, не зная гулаговских понятий, что занимался с женой оральным сексом (детали опустим). Тот доложил боссу-завхозу, после чего весь отряд был выстроен и босс-завхоз принял решение о переводе и этого осуждённого в “угол”, так как он “загасился” во время интима с женой. (Тем, кто не понимает сути – никогда, никогда в жизни не рассказывайте подробности своей личной жизни никому, это Ваше личное и ни один завхоз, вор или кто-то другой не имеет права по любым понятиям Вас об этом спрашивать).

Эти самые “угловые” есть в каждом отряде ИК-2, они выполняют самую унизительную и грязную работу. Убирают и моют унитазы/туалеты и полы в самых грязных местах, бесплатно также убирают и моют помещения опер.отдела и других кабинетов в ИК-2. В каждом отряде от 20-30 до 70-80 осуждённых, и по 2-5 “угловых”. Если “угловой” освобождается, и отряд остаётся без уборщика туалетов, то либо завхозы по надуманному поводу подводят кого-то к переводу в касту “угловых”, либо покупают “углового” за колбасу и сигареты у другого босса-завхоза из другого отряда.

Про колбасу и сигареты. Каждый заключённый получает передачки от родственников. При приёме все эти продукты досматривают сотрудники ИК-2. Но есть ещё обыск №2. Когда человек в сумкой возвращается из комнаты получения передач в отряд/барак, там он передаёт всё дневальным и боссу-завхозу, которые всё досматривают и самое вкусное и нужное им забирают себе. Человеку делают предложение “угостить” и тот, ранее неоднократно избитый угнетателями, понимает – отказаться равносильно обречь себя на очередное избиение в душевой/туалете. Потому “угощают”, но де-факто это вымогательство. Около 20% от получаемого основной массой уходит боссам-завхозам и дневальным.

Про спорт. Спортом обычные заключённые не могут заниматься, кроме “зарядки”, которую их могут принуждать делать по 5-10 раз в день на морозе или в жару. Но боссы-завхозы и дневальные – бей-бригада опер.отдела Ик-2 – занимаются спортом серьёзно. У них усиленная мясом пайка: отдельный котёл с отборными продуктами в столовой, + те самые 20% от общезоновского приёма передач, колбасы и сыры и всё такое. Так что пока одни не доедают и моют-драют зону как у кота яйца, другие набирают мышечную массу и умело её используют для подавления воли основной массы осуждённых.

В общем, ФБК и журналистам имеет смысл тщательнее опрашивать экс-осуждённых из ИК-2 Покрова и помогать нам разоблачать эти пыточные конвейеры ФСИН/ФСБ. Мы уже выявили целый ряд фактов сокрытия побоев в колонии и хищения бюджетных средств, а также средств с лицевых счетов обычных осуждённых. Скоро об этом напишем в заявлениях на возбуждение уголовных дел.

Мы сейчас дособираем информацию, задокументируем и обязательно направим материалы в Европейский Комитет по предотвращению пыток. То, что происходит на протяжении более 3 лет в ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области – преступление против человечности. И, вопреки желанию кураторов этого адка из ФСИН и ФСБ, мы вскроем этот пыточный конвейер и разоблачим его.

Садисты из ФСБ и ФСИН переоценили свои возможности. Они могут лишь бить и пытать тех, кто внутри периметра. Но люди там не на ПЖ, они выходят и рассказывают нам. Более того, один из экс-сотрудников также передаёт уже информацию о том, кто из администрации ИК-2 и каким именно образом участвовал в этой дрессуре и создании пыточного конвейера. Это сложный кейс, но не сложнее Иркутска. Продолжаем”.

Я не думаю, что колония в Покрове так уж сильно отличается, такие же “санатории” в России примерно во всех ИТП. Почему – я уже много раз писал. Вкратце – в бедной стране не может быть хороших колоний (как, кстати, и армии без избиений).