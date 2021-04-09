Мнение: О новом разводе мошенников: пройти квест до конца

Специально для тех, кто уже адаптировался к звонкам из «Службы безопасности Сбербанка» и посылает звонящих по известному адресу, на рынок выведен новый продукт. Звонок «из МВД» или «из ОБЭП». Но подтекст всё тот же – у вас хотят #деньги украсть.

Говорят, пожилые люди на это пока ведутся. Хотя большинство всё же быстро понимают, что к чему. И вешают трубку – с посылом или без оного. А зря…

Вот что произойдёт, если поддержать разговор.

Как поступила одна моя давняя знакомая, которой не вовремя овладело любопытство.

Мне раз 10 звонили мошенники — и «Сбер», и «МВД» — и я решила пройти квест до конца, чтобы узнать, чем дело закончится. Сначала я их троллила, например, на вопрос, сталкивалась ли я с мошенничеством в последнее время, отвечала «Да, вот вы, например, звоните». Потом перестала и на этот вопрос рассказала, что мне в «Ашане» в заказ не доложили 800 граммов сала. «Следователь» тут же спросил, обращалась ли я в МВД, я сказала, что нет, но обращалась в магазин и мне вернули деньги. После этого он положил трубку. То есть даже рассказ о жалобе в магазин наводит их на мысль, что до банкомата я не дойду.

Решила на все вопросы отвечать так, чтобы не смогли вычислить, что на их разводку я не куплюсь. Целью моей было вот что. Мне всегда было не понятно, почему эти граждане, которые по наущению мошенников бегут в банкомат, снимают все, потом переводят деньги на какой-то «защищённый» счёт. Ведь если деньги уже не на счету, а в кармане, то они защищены. Что им там говорят по этому поводу?

Сообщила мошенникам о многочисленных очень крупных счетах в ряде банков и сказала, что все счета привязаны к картам и карты действующие и на руках (фантазия чистой воды). Чтобы губу раскатали. И они ее раскатали. Потом прикидывалась валенком. Для этого я их не спросила:

– почему происшествие в отделении банка на Тверской расследует Басманное отделение полиции, Тверская ведь в Басманный район не входит;

– почему операцию спасения нельзя провести через личный кабинет;

– почему я вообще должна волноваться по поводу мошенников, если они действуют на основании поддельной доверенности — банк ведь деньги тогда вернет;

– с каких пор у нас Центробанк страхует деньги, подвергшиеся атакам;

– почему страховку нужно будет получить у нашего участкового, придя к нему ногами;

– почему нельзя пойти снять деньги в банкомате в отделении банка, а нужно обязательно в торговый центр (заготовленный ответ на последний вопрос знаю: они заранее сообщили, что сотрудники банка в сговоре с мошенниками);

– почему, если сотрудники банка в сговоре с мошенниками, по поддельной доверенности от моего имени мошеннику ничего не выдали — сговор же!

И т.п.

В итоге мне удалось «дойти до банкомата и снять всё» (из дома, понятное дело, не выходила, а чтобы они не догадались, что шум улицы не слышен, отрубала звук телефона).

Итак, сняла я деньги, и «сотрудница центробанка», на которую переключил «следователь МВД», теперь командует, что набрать на терминале и куда их перевести. Здесь я и задаю ей мой вопрос: «А зачем их вообще снова вносить на какой-то счёт, если деньги уже спасены и сейчас находятся под защитой моего глубокого внутреннего кармана на молнии?» И знаете что? Она просто бросает трубку!

Они ведут разговор очень неспешно, по сто раз спрашивают одно и то же. Я потратила целых 40 минут! Квест длинный, скучный и никакого пряника в конце. Даже не посмеяться. Так что можете не проходить. Только время потеряете.

В общем, никакого зомбирования, обычный психологический расчёт на то, что любой, кто ответил на вопросы «следователя» и даже добрался до банкомата, уже привык подчиняться настолько, чтобы автоматически выполнить все инструкции «сотрудницы ЦБ». Уловка известная: если человек раз 10 сказал «да», он и в 11-й скорее согласится, чем откажется. Множество продающих скриптов построены на ней.

Но всё-таки такие скрипты – работают. Не на всех, но ведь мошенникам достаточно и одной жертвы. И если ей не станете вы, возможно, на удочку попадётся кто-то из ваших близких. Поэтому на всякий случай – бережёного Бог бережёт – предупредите их, что на все звонки из «МВД», «ОБЭП», «Прокуратуры» и т.п. надо отвечать всего два слова: вызывайте повесткой.

Сталкивались уже с такой разводкой? А как троллили мошенников?

—