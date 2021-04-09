Мнение: Арест имущества

Херсонский городской суд на Украине арестовал яхту Romance 1, которая принадлежит депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, причиной ареста стало нарушение порядка въезда в Крым, сообщила пресс-служба СБ Украины в пятницу. "В общем следователи СБУ зафиксировали несколько десятков фактов заходов судов-нарушителей к портам и терминалам Крымского полуострова"

Здесь два сюжета, которые существуют параллельно друг другу. Первый прямо связан с растущим обострением вокруг Донбасса. Киев вполне логично «обкладывает» вражескую агентуру, а Медведчук фактически не скрывает того, что является проводником интересов Кремля на территории Украины.

Что неудивительно: в свое время Медведев вполне простодушно сообщил о том, что Россия за десять лет вложила в Украину порядка 200 миллиардов долларов (прямые вливания и косвенные). Понятно, что эти деньги где-то осели и кого-то сделали немножечко богаче — по обе стороны границы. И так же понятно, что ни российский народ, ни украинский эти деньги не увидел, зато их очень хорошо разглядели причастные к этим безбрежным потокам. И, конечно же, у некоторых из них просто обязан сохраниться интерес к продолжению прежнего праздника жизни.

В этом смысле ликвидация или максимальное усложнение жизни потенциальной пятой колонне — вполне разумное поведение любой страны, которая находится на грани конфликта. С правами человека это всё обычно мало стыкуется, но у предвоенного времени и войны свои законы.

Второй сюжет — это прямой вызов лично Путину. Мафиозный босс обязан горой стоять за своих подчиненных. Иначе ему недолго быть боссом. Обида, нанесенная его человеку — это обида личная. И проверка его как босса. Принуждение к резким действиям.

Здесь нужно понимать, что сам по себе возможный силовой сценарий возвращения Донбасса в родную гавань не имеет смысла без явного вмешательства в этот сценарий России. Это вмешательство в любом случае позволит людям, конструирующим конфликт, получить нужный им результат. Если Кремль удержит статус-кво на Донбассе, но прямо вмешается в конфликт военной силой, это позволит ввести новые санкционные меры. Возможно, что и выйти на новый уровень этих мер. Сколько бы нам не рассказывали о благотворном влиянии санкций на нашу экономику, выглядят эти рассказы глупо.

Если же Кремль вмешается, но ухудшит свое положение на Донбассе (вплоть до его полной потери), то это позволит принудить его к капитуляции и подписанию невыгодного соглашения-перемирия по типу карабахского. Что там будут кричать пропагандисты — это неважно. Важнее реальное положение дел.

В любом случае принуждение России к вмешательству в такой ситуации необходимо. А потому сейчас Киев (и те, кто диктует украинскому руководству те или иные решения) провоцирует и создает для Кремля и лично для Путина коридор решений, из которого выбраться с каждым новым шагом всё труднее. Кремль в сложившихся обстоятельствах играет вторым номером, он — объект. А потому именно его ведут по коридору, а не он.

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