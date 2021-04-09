 

ФСО запретила посещать Кремль с лыжами и самокатами

09.04.2021, 19:46, Новости дня
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Федеральная служба охраны (ФСО) утвердила новые правила посещения Московского Кремля, гостям запрещено петь и танцевать на территории, а также проходить туда с лыжами и самокатами.

Посетители должны проходить в Кремль через Кутафью башню, тем кто желает посетить Государственную Оружейную палату или выставку «Алмазный фонд», нужно проходить через Боровицкий проход, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ ФСО.

Гостям следует покидать Кремль через Кутафью башню, Спасские ворота и Боровицкий проход. В Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлевской стены посетители проходят через пункт пропуска у Никольской башни.

В Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя запрещено проходить с оружием, боеприпасами, колющими, режущими предметами, беспилотниками, взрывчаткой, животными, лыжами, санками, самокатами, роликовыми коньками, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

На территории Кремля запрещается петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, употреблять алкоголь и наркотики.

Напомним, допуск на территорию Московского Кремля в связи с открытием музеев и выставки «Алмазный фонд» возобновили с 22 января.



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