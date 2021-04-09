 

Общественные штабы по наблюдению за выборами привлекли к сотрудничеству новые партии

09.04.2021, 19:46, Новости дня
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На сегодняшний день наибольшее число соглашений с региональными общественными штабами по наблюдению за выборами заключили партии «Единая Россия», «Справедливая РФ – За правду» и ЛДПР, заявили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

К работе общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах присоединяются новые партии. За неполный месяц практически все штабы заключили соглашения о совместной работе в предстоящем избирательном цикле с ключевыми региональными НКО и партиями. На сегодняшний день наибольшее число соглашений с региональными общественными штабами заключили партии «Единая Россия», «Справедливая РФ – За правду» и ЛДПР. Также принцип независимого наблюдения в ряде регионов разделяют «Партия Роста», КПСС, «Партия пенсионеров», «Новые люди» и другие, говорится в сообщении на сайте  ассоциации.

Лидером среди регионов по числу соглашений с партиями стала Тамбовская область. Со штабом готовы сотрудничать: «Единая Россия», «Справедливая РФ – За правду», ЛДПР, «Казачья партия», «Новые люди» и «Родина».

«Соглашения с партиями являются живым подтверждением признания ими независимого наблюдения как самостоятельного института контроля над выборными процедурами и самим голосованием», – отметил исполнительный директора Тамбовского отделения Ассоциации юристов России, эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев. По его словам, следующий этап партнерской работы – совместное с Независимым общественным мониторингом обучение наблюдателей, добавив, что на семинары своих представителей могут направить любые конструктивные политические силы и общественные организации.

В Хабаровском крае общественный штаб по наблюдению будет сотрудничать при подготовке наблюдателей с партиями «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и «Коммунисты России».

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Андрея Белоглазова, перед заключением соглашений партиям была представлена обучающая программа ОП РФ и НОМ. На предстоящие выборы в Госдуму планируется подготовить более трех тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой не только дня голосования, но и всех предвыборных процедур, добавил он.

Председатель Общественной палаты Еврейской автономной области Михаил Половинко рассказал, что региональный общественный штаб по наблюдению за выборами заключил соглашения с отделениями партий «Единая Россия», «Справедливая РФ – За правду», «Зеленые», «Родина» и КПСС. По словам Половинко, сотрудничество с этими партиями не является новой практикой.

«Это результат взаимодействия и качественной работы в период проведения кампании по общероссийскому голосованию в 2020 году». Тогда палата и партии совместными усилиями готовили корпус наблюдателей на выборы, поэтому «подписанты остались те же».

Вместе с тем ведущие общественные организации также активно включились в процесс совместной работы со штабами: так, например, в Нижегородской области соглашения о сотрудничестве заключили более 90 организаций, а в ЯНАО – более 30. И это, сообщают регионы, далеко не предел: штабы продолжат проводить встречи с партиями и организациями и обсуждать совместную работу по подготовке наблюдателей на протяжении предстоящих недель.

Напомним, проект «Наблюдатель» – совместная обучающая программа Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палаты России.



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