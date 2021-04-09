Рэпер DMX скончался в возрасте 50 лет после передозировки

Американский рэпер DMX скончался через неделю после передозировки наркотиками, музыкант умер в возрасте 50 лет, сообщают СМИ.

«DMX, при рождении нареченный Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс», – сообщили TMZ представители семьи рэпера.

Они отметили, что члены семьи были с DMX до конца, они опечалены произошедшим. «Эрл был воином, который сражался до самого конца», – добавил собеседник издания.

«Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое мы проводили с ним. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно», – добавил представитель семьи.

Напомним, DMX попал в больницу после передозировки наркотиками неделю назад, его состояние оценивалось как критическое. Источник сообщал, что DMX находился в «вегетативном состоянии», и доктора считали, что он мог не выжить.

Первый альбом DMX стал хитом и возглавил музыкальный чарт Billboard. После этого еще пять его альбомов лидировали в музыкальных чартах.

Также рэпер снимался в нескольких картинах, в том числе «Ромео должен умереть», у него были номинации на музыкальную премию «Грэмми».