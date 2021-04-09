 

Ушел из жизни принц Филипп: реакция принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Кэтрин Зеты-Джонс и монархов со всего мира

09.04.2021, 19:44, Разное
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Сегодня весь мир облетела новость о смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Супруга королевы Елизаветы II не стало на 100-м году жизни. Меньше месяца назад, 16 марта, 99-летний принц Филипп был выписан из Госпиталя святого Варфоломея, куда был переведен 1 марта из Больницы короля Эдварда VII. Изначально Филипп попал в больницу из-за некой инфекции, однако чуть позже представитель Букингемского дворца добавил, что у герцога обострилось и давнее заболевание сердца. Потребовалась небольшая операция, которую Филипп перенес хорошо. Последние дни своей жизни он проходил восстановление в родных стенах рядом с Ее Величеством Елизаветой II.

Известие о смерти Филиппа потрясло не только британцев, но и граждан десятков других государств. Также кончина монарха стала горькой утратой для королевских семей по всему миру. Все они поспешили направить сообщения и телеграммы британской короне. К соболезнованиям присоединились также главы других государств, политики и селебрити. Мы собрали некоторые из их сообщений.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Мы и королевская семья вместе с людьми со всего мира оплакиваем его утрату.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Король Швеции Карл Густав XVI

Королева и я глубоко опечалены известием о смерти Его Королевского Высочества принца Филиппа. Принц Филипп долгие годы был хорошим другом нашей семьи, связь с которым мы очень ценим. Его служение своей стране навсегда останется примером для всех нас.

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Публикация от Kungahuset (@kungahuset)

Король Нидерландов Виллем-Александр

Мы с большим уважением вспоминаем Его Королевское Высочество принца Филиппа. На протяжении всей своей долгой жизни он преданно служил британскому народу и выполнял свои многочисленные обязанности. Он всегда производил неизгладимое впечатление. Мы выражаем глубочайшие и самые искренние соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете и всем членам королевской семьи.

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Публикация от Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Король Бельгии Филипп

Мы глубоко опечалены кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству Королеве, британской королевской семье и народу Соединенного Королевства. Мы всегда будем хранить воспоминания о наших теплых встречах с ним. ⁣Филипп и Матильда.

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Публикация от Belgian Royal Palace (@belgianroyalpalace)

Актриса Кэтрин Зета-Джонс

R.I.P. Ваше Королевское Высочество принц Филипп, спасибо за вашу непоколебимую преданность нашей Королеве и стране.

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Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Королева Дании Матильда

Ее Величество сегодня направила личное соболезнование Ее Величеству Королеве Елизавете II в связи со смертью Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Филипп родился в 1921 году как принц Греции и Дании и был правнуком Кристиана IX.

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Публикация от DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

Карла Бруни

Ваше Королевское Высочество, для меня было честью познакомиться с вами.

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Публикация от Carla Bruni (@carlabruniofficial)



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