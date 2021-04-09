Мнение: На основании разжигания абсолютной ненависти к населению Донбасса



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Кремль сегодня продублировал вчерашние https://colonelcassad.livejournal.com/6688920.html заявления куратора украинского направления в АП Козака относительно возможностей прямого участия РФ в войне на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если на Украине начнутся полномасштабные боевые действия, то это будет угрожать безопасности России. Он добавил, что в таком случае Москва может принять некие меры во избежание «человеческой катастрофы». Накануне, 8 апреля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак не исключил, что Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе в случае войны.

«Ситуация на линии разграничения на Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития этой ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.— Если у наших границ возобновится гражданская война, полноформатные боевые действия, это будет представлять угрозу для безопасности РФ».

«В случае возобновления боевых действий, в случае потенциального повторения человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил президент Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось»,— добавил пресс-секретарь президента.

На вопрос журналиста, на основании чего российская сторона проводит параллели между конфликтом на Украине и в Югославии, он ответил: «На основании неконтролируемых действий различных подразделений вооруженных сил Украины, на основании доминирования националистических настроений, на основании разжигания абсолютной ненависти к населению самопровозглашенных республик Донбасса».

https://www.kommersant.ru/doc/4769530?from=hotnews – цинк

1. Упоминание Сребреницы толстый намек на то, что РФ может использовать для действий на территории Украины те же обоснования, которые использовало НАТО во время вторжения в Югославию. Стоит помнить, что в 2008-м году Косовский прецедент использовался для обоснования признания Абхазии и Южной Осетии. Ну а теперь, судя по заявлениям Козака и Пескова, в качестве модульного примера и повода взята Сребреница.

2. Начало наступления ВСУ вполне открыто приравнивают к угрозе РФ, за чем и могут последовать прямые боевые действия, с открытым задействованием российских войск, в качетсве реакции на эту угрозу.

3. В целом, Кремль действительно решил провести определенную красную черту и посмотреть, перейдут ли ее оппоненты или нет. Фактически, перебросили мячик на ту сторону, предлагая проверить, реализует ли РФ свою угрозу, в случае, если ВСУ все же погонят в наступление. Стоит отметить, что если раньше подобные угрозы озвучивали в основном представители ДНР и ЛНР, а также отдельные депутаты и сенаторов РФ, то теперь подобная риторика исходит непосредственно из Кремля, что лучше прочего говорит о том, что риск возобновления интенсивных боевых действий далеко не нулевой, что подкрепляется и высокой публичностью идущей контрольной проверки.

PS. Между тем, делегация из ДНР посетила с визитом Сирию.

Стороны договорились развивать некие совместные проекты.

Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке.

PS2. Зеленский завтра едет в Турцию. Вероятно, снова будет клянчить у Эрдогана оружие.

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