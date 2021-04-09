Воры в законе в российских колониях и СИЗО массово отказались от титулов

Находящиеся в российских колониях воры в законе обратились к главе ФСИН с письмом. В нем «авторитетные» сидельцы отказываются от своих титулов, дающих им особенный статус в местах заключения.

Тюремная иерархия досталась российской пенитенциарной системе со времен Советского Союза. Так называемые «авторитеты» или воры в законе среди других сидельцев имеют особый статус и привилегированные права. За время своего существования подобные граждане традиционно являются настоящей головной болью для правоохранителей и работников системы исполнения наказаний.

Тем более удивительным стало обращение сразу нескольких воров в законе к руководству ФСИН. Главу федеральной службы Александра Калашникова они попросили лишить их титулов криминальных «авторитетов». Среди приславших письмо в госведомство, по информации пресс-службы, значатся такие известные заключенные, как Александр Окунев, Ильдар Асянов, Юрий Тишенков и Гаджи Халимбеков.

Стоит отметить, что тюремный «стаж» каждого из них насчитывает по несколько судимостей по самым тяжким статьям Уголовного кодекса. Так, Асянов, известный в преступной среде, как Ильдар Уфимский, коронованный в 1988 году, оказался за решеткой уже в десятый раз. Тищенкова «Ганса» объявили вором в законе почти 20 лет назад, за его плечами уже семь отсидок. У «Огонька», как называют в колонии Окунева, и вовсе десять отсидок.

Стоит отметить, что сотрудничество с правоохранителями автоматически означает аннуляцию титула тюремного авторитета. Причиной же нынешнего обращения к властям стало ужесточение наказания для преступников, руководящих преступными сообществами, вступившее в силу после подписания президентом Владимиром Путиным поправок к УК. Кроме того, в последнее время статус выше теперь в местах заключения получили именно сидельцы, сотрудничающие с руководством колоний.

Источник: ura.news