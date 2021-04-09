Эксперты рассказали, каких женщин мужчины быстро забывают

У каждого человека, помимо внешних данных, есть множество признаков, присущих только ему. Эксперты рассказали, каких женщин мужчины склонны забывать быстрее, по сравнению с остальными представительницами прекрасного пола.

Эксперты рассказали, как феромоны влияют на жизнь обычного человека, формируя его предпочтения и желания. Индивидуальный запах также уникален, как и отпечатки пальцев, он дополняет визуальный образ и впечатления, созданные посредством других органов чувств. Ученые проанализировали, как летучие вещества влияют на формирование у мужчины незабываемого образа женщины.

Впервые маркеры химической коммуникации были выявлены у животных в 1962 году нобелевским лауреатом Адольфом Бутенандтом. Позже он сумел выделить эстратетраенол, дегидроэпиандростерон и андростерон из мочи человека. Феромоны имеет сильное влияние на сексуальную жизнь индивидуума, в 2004 году способность считывать аромат у человека доказал Ричард Аксел. Его научные изыскания о семействе генов кодировки белков также удостоились Нобелевской премии. Благодаря формированию обонятельной «картинки», житель за считанные секунды может определить, есть ли у него шансы на создание семьи именно с той или иной женщиной.

При этом исследователи утверждает, что речь не идет о каких-либо «дополнениях» в виде аромата лака, духов или косметики, а только об естественных выделениях феромонов. Наиболее высокий уровень летучих веществ у дам наблюдается во время овуляции. В 2010 году британские и американские специалисты установили, что человек способен хорошо запоминать запах своего партнера, этому процессу способствует специфический белок дарцин.

При этом частые сексуальные контакты оставляют в памяти джентльмена только тех женщин, концентрация феромонов у которых наиболее высока. Аромат же «конкуренток» с низким показателем нейробиологического маркера буквально стирается автоматически. Аромат именно той спутницы жизни, феромоны которой наиболее подходят представителю сильного пола, не просто запоминается. Он способен улучшать самочувствие, тонус мышц и кровеносных сосудов, а также укреплять иммунитет и повышать настроение.

Источник: tstosterone.ru