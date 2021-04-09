“Я седая!”: Татьяна Брухунова рассказала о первом визите с сыном в плавательный бассейн

Супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram фотоснимок, демонстрирующий перипетии её посещения плавательного бассейна вместе с сыном Ваганом. По словам знаменитости, визит оказался не весьма комфортным для её психики.

Опубликованный кадр демонстрирует большое помещение спортивного сооружения, а на переднем плане виден собственно сам бассейн. Примечательно, что маленького Вагана в кадре нет – по всей видимости, хозяйка аккаунта решила ограничиться только общим видом места, которое она с наследником решила посетить. “Первый раз с Ваганом в бассейне. Я седая!” – такой лаконичной, но вполне красноречивой тирадой сопроводила фотоснимок Татьяна Брухунова.



Стоит отметить, что у многих подписчиков жена шоумена прослыла не вполне хорошей матерью. Такое мнение, в частности, сложилось в немалой мере из-за того, что она очень редко публикует в своем микроблоге фотоснимки сына, зато предпочитает хвастаться своими модными вещами, спектаклями и ресторанами. Со своей стороны Брухунова реагирует на подобную критику весьма спокойно, упоминая, что свои семейные дела считает исключительно личной прерогативой.

Источник: www.instagram.com