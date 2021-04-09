 

Найдена связь воздействия солнечного света со снижением смертности от COVID-19

09.04.2021, 19:30, Разное
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О возможной связи солнечного света со снижением темпов распространения коронавируса и уровнем смертности эксперты заявляли еще весной прошлой года. В частности, о влиянии природного фактора говорил директор Центрального НИИ эпидемиологии академик Василий Акимкин.

«Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», — отметил ученый.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи из Эдинбургского Университета ( University of Edinburgh) сравнили все зарегистрированные случаи смерти от COVID-19 в континентальной части США с уровнем ультрафиолетового излучения в 2474 округах за тот же период. При этом учитывалась все факторы, которые влияют на восприимчивость к инфекции и риск смертности, включая возраст, пол, расу, социально-экономический статус групп населения и плотность населения.

Оказалось, что люди, живущие в районах с самым высоким уровнем воздействия УФА-лучей, составляющих 95% солнечного УФ-излучения, имели меньше шансов умереть от COVID-19 по сравнению с жителями менее солнечными районами. Ученые провели анализ в Италии и Англии и получили аналогичный результат.

Авторы исследования подчеркнули, что снижение риска смертности на фоне усиления солнечной активности нельзя объяснить повышенным уровнем витамина D. В исследование были включены только области с низким уровнем UVB-излучения, необходимого для достаточной выработки витамина D в организме.

По мнению ученых, на снижение смертности от коронавируса может влиять оксид азота, который выделяется под воздействием солнечных лучшей. Несколько лабораторных исследований доказали, что он может потенциально снижать способность вируса к репликации.

«Дальнейшее исследования этого механизма может определить новые методы лечения коронавируса», — сообщили авторы исследования.



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