 

Американцы усомнились в умственных способностях Джо Байдена

09.04.2021, 19:26, Разное
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Накануне, говоря о санкциях в отношении нашей страны, Сергей Лавров, назвал американскую политику “тупиковой и даже тупой”. Телеканал Fox News решил в несколько свободной форме процитировать слова дипломата на своем сайте, а читатели в ответ самостоятельно развили эту мысль и нашли, что сам Джо Байден и есть корень зла в этой проблеме.

В комментариях к публикации Интернет-пользователи возмутились действиями демократов и написали очень колкие и озлобленные комментарии по отношению к своим руководителям – президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис:

“Я вам скажу, кто тупой… Джо Байден и Камала Харрис оба тупые, слабые, трусливые, некомпетентные и зараженные коррупцией…” (Здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Все, что пока сделал Байден — сплошная тупость! Потому что Байден сам тупой!”.

Многочисленные замечания такого рода ярко продемонстрировали несогласие граждан с политикой нового главы, причем как внешней, так и внутренней. Пользователи в довольно грубой форме усомнились в умственных способностях своего лидера и заметили, что такое сильное государство, как Россия, даже не обратит внимания на слова недалеких Байдена и Харрис.

Лавров же в своем выступлении заявил, что любые попытки очередной раз надавить на Москву не увенчаются успехом. Также дипломат отметил, что в случае, если Джо Байден со своей командой решать ввести против нас новые санкции, Россия не испугается и найдет возможность ответить соответствующим образом.



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