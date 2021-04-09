Мнение: Украинский флешмоб-2.

Не успели остыть страсти по 20 летнему боевику бандформирования ВСУ, который вышиб на камеру себе мозги с автомата, как в оной банде начался целый флешмоб, от глубокого тыла:

“В Ковельском районе Волынской области на госгранице с Беларусью 20-летний солдат срочной службы из Николаева выстрелил себе в голову из автомата, после чего погиб. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции”

и до фронта, где очередной алкаш придал флешмобу черты прямо самурайской традиции:

«В какой-то момент младший сержант Горластый Андрей 1976 года рождения выстрелил в голову военнослужащего этой же воинской части, солдата Кожемяко Ивана 1999 года рождения, после чего покончил жизнь самоубийством выстрелом себе в голову. Выстрелы были осуществлены из оружия АКС-74»



Всегда вот подозревал что и Японию укры основали, когда Тихий океан рыли…А серьезно – несмотря на все проблемы у нас, с моральным состоянием у них все в порядке. В смысле глушат страх солями и водкой, после чего вышибают себе с перепуга мозги. Оно и понятно, если почитать укрСМИ.

А там через новость местные пропагандисты призывают США начать Третью мировую дабы захистыть краину, а та где не о мировой, та о том как Путин вместе с Лукашенко прям завтра нападуть, и как оным боевикам придется своими телами останавливать “Буратино” и “Солнцепек”, вместе с ордой “Армат”, с бурятами верхом на броне.

Понятно что у них есть профи, понятно что те как раз понимают, что происходит и что никакому Путину село Кобиляки с разваленной инфраструктурой и одичавшими жителями не надо. Но те кто просто пошел в боевики за пайку и зарплату, или был забрит на срочку, регулярно выслушивая что на них вот-вот попрет третья армия мира, и наблюдая свой звиздец, легко доходят до истерики…и вышибают себе мозги. Так проще, а главное – ждать не надо.

Сказать что это влияет на обстановку в общем – не скажу, мяса там много, но как показатель насколько рядовые “кращои армии Эвропы” рвутся в бой – небезинтересно. Сейчас там конечно примут меры, но думаю данный флешмоб будет продолжен, и суицидов в бандформировании ВСУ будет еще много. И чем больше с той стороны накрутят истерию, тем масштабнее стает данный флешмоб. “А нас то за шо”, в этой войне для населения краины давно закон жизни, и одно дело читать в ФБ о клятых москалях, которых героические укровоены мочат пачками, а другое – попасть на реальный фронт, где без шуток страшно и в живых людей стреляют. Впрочем свою задачу в день Ч они выполнят – попрут вперед и сдохнут дабы проложить путь тем самым профи.

Просто очередной раз задам в ту сторону риторический вопрос – а оно вам надо? В смысле Путин вас порабощать не придет, он и Донбасс то за семь лет не освободил, это я не говорю о том что до двух миллионов украинцев за годы незалежности уехали в клитку до Путина добровольно и не жалеют не грамма. При всех проблемах РФ – в краини хуже. А захватывать чужое расплачиваясь за Пакс Америку и амбиции Татарина и комплекс неполноценности Еврея своими жизнями…Тем более в селе вас ждут жены, дети, невесты…Кто выиграет войну я не знаю, знаю кто не переживет, вот такие вот сельские и трущобные парубки, которые отдают жизнь в обмен на зарплату а потом со страха вышибают себе мозги.”

(С) от донецкого блогера “Дон РФ”.

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