 

Байден решил сэкономить на «сдерживании» РФ и Китая

09.04.2021, 18:52, Новости дня
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Американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящей, по мнению США, от Китая и РФ угрозы.

«Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 млрд долларов министерству обороны США… Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».

Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.



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