Задержаны планировавшие в Кисловодске теракт 14 человек

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09.04.2021, 18:52, Новости дня
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По делу о запланированном в Кисловодске теракте задержали 14 человек, они входили в местную радикальную ячейку, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело возбудили против Даниила Камнева и его сожительницы Сабили Мамедовой, Тимурлана Гогуева, Гегама Ростомяна, Амиля Газиева, Александра Баженова, Мурата Апсова, Рустама Арова, Иссы Богатырева, Дмитрия Леденева, Гаджи Магомедова, Раджаба Магомедова, Абумуслима Фатуллаева и Иманали Хаджиева, сообщается на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений по статьям «Организация и участие в деятельности экстремистской организации», «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору».

Согласно версии следствия, Гогуев не позднее 2017 года в Кисловодске начал вести деятельность международного религиозного объединения, запрещенного на территории России.

В состав группы добровольно вступили остальные вышеперечисленные лица, подозреваемые на собраниях они совершали действия, направленные «на осуществление целей религиозного объединения, активно участвовали в его деятельности, что выражалось в проведении бесед и регулярных собраний в целях пропаганды деятельности запрещенного религиозного объединения, вербовке новых участников, распространении религиозной литературы».

«Участник международного религиозного объединения Камнев, действуя совместно с сожительницей Сабилей Мамедовой, 5 апреля 2021 года планировал совершение взрыва административного здания ОМВД РФ по Кисловодску», – указали в СК.

Им не удалось совершить задуманное, их деяния пресекли и раскрыли при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

«По местам жительства всех отмеченных лиц проведены обысковые мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъята запрещенная в свободном обороте религиозная литература и стрелковое оружие, а также компоненты для изготовления взрывных устройств», – добавили в ведомстве.

Сейчас все подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

В понедельник ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, задержав сторонника международных террористических организаций, готовившего нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных бомб, также задержаны трое его сообщников, входившие в ячейку запрещенной в РФ организации «Исламское государство*».

Задержанный сторонник террористических организаций 5 апреля планировал устроить взрыв в отделе полиции, в котором отмечался после освобождения из мест лишения свободы, сообщила знакомая задержанного.



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