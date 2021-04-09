Печальное совпадение: принц Филипп скончался в годовщину свадьбы своего сына Чарльза

Пятничным утром, 9 апреля, ушел из жизни 99-летний принц Филипп. Сообщалось, что он скончался в замке Виндзор в окружении родных и близких. Отныне для британской королевской семьи этот день будет и печальным и радостным одновременно – ведь в этот же день старший сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа – 72-летний принц Чарльз – и 73-летняя Камилла Паркер-Боулз ежегодно празднуют годовщину своей свадьбы.

Разумеется, в этом году из-за трагических событий все праздничные мероприятия были отменены, а флаг над Букингемском дворцом приспущен. Уже известно, что траур в Великобритании продлится восемь дней.

В прошлом году, во время всеобщего карантина, супруги представили новый семейный портрет к 15-летию супружеской жизни. Снимок был сделан накануне годовщины на крыльце поместья принца Биркхолл в Шотландии: там Чарльз и Камилла провели свое время в изоляции, изредка выходя на связь с внешним миром. Там же Чарльз переболел коронавирусом.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла у мемориала в графстве Стаффордшир, август 2020 года

Свои отношения старший сын королевы Елизаветы II и дочь майора Британской армии официально оформили 9 апреля 2005 года. На тот момент Камилле было 57, а Чарльзу – 56 лет. Их первая встреча состоялась еще в 70-х и, по признанию Чарльза, была для него как “дуновение свежего ветра”, хотя возлюбленная, говорят, дымила сигаретой, как паровоз. Между ними почти сразу же завязался бурный роман, но браку не суждено было случиться: Чарльза призвали к воинской службе, а Камилла в 1973 году вышла замуж за офицера Эндрю Паркера-Боулза. По возвращении из армии, через 4 года, Чарльз женился на 19-летней Диане Спенсер, но накануне этого события принц, все так же продолжавший любить Камиллу, писал ей в письме: “Я знаю, что так нужно этой стране и моей семье”. Через пару лет чувства все же взяли верх, и Чарльз с Камиллой возобновили отношения, в которых принц признался по телевидению на всю страну только в 1994 году.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

После смерти принцессы Дианы Камилла надолго исчезла из поля зрения прессы и роман пары, кажется, все позабыли. Однако они с Чарльзом встретились вновь: якобы после того, как ее пригласил на чай его сын, принц Уильям. Чуть позже все тот же Уильям и его младший брат Гарри попросили Камиллу сопровождать их отца в круизе по Средиземноморью в 1999 году. Тогда же Чарльз и Камилла впервые официально появились вместе в свете. По канонам церкви Англии пара не могла венчаться, поэтому церемония 9 апреля 2005 года была сугубо светской.

По случаю годовщины пары в разные годы мы собирали интересные факты из их жизни и приводили интервью Камиллы о давлении общества после начала ее романа с принцем Чарльзом. Почитать итересные детали из жизни герцогини Корнуольской также можно здесь, а из жизни уже самого Чарльза – на этой странице.