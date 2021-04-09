 

В линейке новых мониторов ViewSonic VX18 будет представлено шесть версий

09.04.2021, 18:44, Новости дня
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Сразу шесть новых версий игровых мониторов VX18 будет представлено в линейке продукции компании ViewSonic Corp. Об этом производитель сообщил во время официальной презентации устройств.

По словам разработчиков, главное отличие будет состоять в размерах панели. С конвейера сойдут модели экранов с диагональю от 24 дюймов до тридцати шести. Специалисты компании также обещают о внедрении Adaptive Sync, технологии, которая обеспечивает адаптивную синхронизацию.

В младшей версии VX2418-P-MHD мы увидим монитор на 24 дюйма с частотой обновления картинки 165 Гц. Ее цена составит 194 доллара США. У старшей модели частота чуть ниже – 144 Гц. Но панель также вогнута с радиусом кривизны 1500R. А разрешение составляет 3440 на 1440 пикселей.



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