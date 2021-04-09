Россия перейдет на собственную систему измерений

В Госдуме подходит к завершению работа над законопроектом о переходе на российские единицы измерения.

Как пояснили в комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, закон позволит постепенно освободиться от зависимости от западных норм и стандартов, и осуществить фактически полное импортозамещение в этой области.

– Как известно, США пользуются собственной системой: дюймами, футами, фунтами и галлонами. А Россия, самая большая страна в мире, пользуется навязанными Европой стандартами – никому непонятными метрами, литрами и граммами. Пора вернуть наши исторические сажени, аршины, локти, пяди – все это просто и понятно русскому человеку, – рассказал один из авторов закона Пётр Толстой.

Законопроект предусматривает полный переход на новую систему измерения в течении двух лет с 1 января 2022 года. После вступления закона в силу все измерительные инструменты будут маркироваться одновременно и в старой, и в новой системах, чтобы избежать путаницы.

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