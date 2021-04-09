 

Дмитрий Рогозин в День космонавтики крикнет «Поехали!» голосом Юрия Гагарина

09.04.2021, 18:39, Разное
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12 апреля, в день 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Земле повторит подвиг Юрия Алексеевича Гагарина.

На ракетно-космическом заводе Центра им. Хруничева в Москве заканчивают строительство почти точной копии корабля «Восток-1» для Рогозина. Специалистам конструкторского бюро пришлось решить непростую задачу – корабль Гагарина имел диаметр герметичной части всего 2,2 метра. Учитывая разницу в комплекции первого космонавта и главы «Роскосмоса», этого явно недостаточно. Поэтому габарит корабля увеличили на 44 сантиметра. Со стороны, как утверждают конструкторы, эти изменения незаметны.

В понедельник в три часа ночи «Восток-1» установят на стартовую позицию в кабинете главы Госкорпорации. В 5:30 доктор разбудит Дмитрия Рогозина и уже в 7:10 он, одетый в оранжевый скафандр, займёт место в корабле. В 9:01 прозвучит команда «Минутная готовность», а в 9:07 главный конструктор ГКНПЦ им. Хруничева повернёт стартовый ключ в положение «Зажигание». В этот момент Дмитрию Олеговичу предстоит выполнить сложнейший элемент программы – крикнуть «Поехали» голосом Юрия Гагарина.

Предстартовую подготовку Рогозин начал месяц назад с педагогом по сценической речи Театра-студии МХАТ. Интонацию Гагарина он освоил сразу, но вот тембр голоса не давался до последнего момента. На случай, если что-то пойдёт не так, заготовлена отмикшированная запись его голоса.

Сразу после приземления спускаемого корабля Рогозин отправится на приём в Кремль, где ему вручат погоны майора и звезду Героя России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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