В Долине Смерти нашли бактерии, находящиеся в эволюционном застое миллионы лет

Американские исследователи проанализировали бактерии, содержащиеся в почвах Долины Смерти. Исследователи выявили между ними микроорганизмы, которые миллионы лет находились ранее в эволюционном застое.

Ученые из США изучили микроорганизмы, содержащиеся в почвах знаменитой Долины Смерти. Статью об исследовании опубликовало научное издание ISME, в ней авторы рассказывают, о выявлении интересных типов микроорганизмов при анализе различных бактериальных групп. Обнаруженный вид существует благодаря химическим реакциям, спровоцированным радиоактивностью. В эволюционном застое подобные организмы до этого пребывали многие миллионы лет.

Главным объектом для извлечения новых данных стала впервые найденная в 2008 году в Южной Африке бактерия Candidatus Desulforudis audaxviator. Реакции при естественном радиоактивном распаде минералов дает ей необходимую энергию для существования в автономной экосистеме. При анализе генома более 125 бактерий, образцы которых были доставлены с трех континентов, была обнаружена их практические полная идентичность. При этом исследователи исключают наличие возможностей для перекрестного заражения образцов при работе с ними. Микробы, уверены научные сотрудники, были перемещены еще во времена распада Панагеи, суперконтинента, существовавшего на Земле порядка 175 миллионов лет назад.

По мнению специалистов научной группы под руководством Таллиса Онстотта, открытие делает необходимым осторожнее подходить к расчетам скорости эволюции. Кроме того, интерпретация так называемого «древа жизни» может оказаться совсем иной, чем это было принято до недавнего времени. Развивая исследуемую сферу, эксперты смогут улучшить установление надежных молекулярных временных графиков. Современные бактерии способны эволюционировать в течение всего нескольких лет. Например, так стремительно это делает кишечная палочка под влиянием изменений окружающей среды или с появлением новых антибиотиков. Важность открытия в том, что оно позволит создать новые разработки в биотехнологии. Кроме того, эти данные расширяют существовавшее ранее научное понимание эволюции микробов, существующих на земной поверхности.

Источник: yandex.ru