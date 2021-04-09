Ученые приблизились к долгосрочному подавлению травмирующих воспоминаний



1

минута

При лечении тревожных расстройств часты рецидивы

Один из методов лечения тревожных расстройств – когнитивно-поведенческая терапия, в том числе, лечение пролонгированной экспозицией. Оно предполагает повторяющийся контакт со стимулами (включая воспоминания), которые вызывают у человека неприятные ощущения. Это метод с доказанной эффективностью, но после его применения тревожные расстройства могут со временем рецидивировать. Поэтому психиатры стремятся разработать способ лечения, который мог бы избирательно «изымать» травмирующие воспоминания.

«Одна из основных проблем во время таких процедур в том, что они не стирают оригинальное травматическое воспоминание. Оно остается и может вырваться снова, вызывая рецидивы», – сказал профессор Стивен Марен (Stephen Maren) из Техасского университета A&M, соавтор нового исследования.

Ученым удалось стереть ложные воспоминания

Участникам исследования сначала «имплантировали», а затем удалили ложные воспоминания.

Читать статью

Возможно, плохие воспоминания можно устранять

В исследованиях на грызунах ученым удавалось справляться с плохими воспоминаниями более успешно, чем при лечении людей. Научные работы на животных показали, что потревоженные при когнитивно-поведенческой терапии воспоминания становятся менее стабильными. Ученые обнаружили белок, вырабатывающийся в миндалевидном теле мозга, который участвует в восстановлении этих воспоминаний. В эксперименте им удавалось фармакологически подавить воспоминания, которые были недавно обострены. Восстановление воспоминаний, на которые воздействовали таким образом, было медленным.

Имеют ли такие методы лечения перспективу в клинической практике, до сих пор остается открытым вопросом. Дело в том, что без реактивации плохие воспоминания не подавляются. В экспериментах на грызунах реактивацию плохих воспоминаний проводили, полностью восстанавливая травмирующую ситуацию. При работе с людьми так сделать нельзя: воспоминания стимулируют различными непрямыми способами, которые предполагают работу воображения.

Профессор Марен привел пример своей работы с ветераном, который был ранен взрывным устройством. На сеансах терапии этого пациента просили оживить в памяти звук взрыва и вспышку. Достаточно ли такой психотерапии, чтобы произошла реактивация травмирующего воспоминания, ученые не были уверены.

В новом исследовании, которое было проведено на крысах, ученые показали, что при использовании различных непрямых способов можно реактивировать оригинальные травмирующие воспоминания. Авторы обнаружили биохимические маркеры того, что воспоминание «ожило». Вслед за этим можно проводить подавление этих воспоминаний существующими методиками.

По мнению Марена, новые данные говорят, что процедуры, которые сегодня используют для реактивации плохих воспоминаний у людей, дают потенциальную возможность изменить эти воспоминания или удалить их.