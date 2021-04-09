Мнение: 07.04.21. Большая переброска войск продолжается.

Подготовка к большой войне продолжается. Танки и прочая бронетехника продолжают стягиваться к линии фронта. Боевая техника неустанно стягивается на юг России. Эшелоны идут из Сибири, центральной части страны, с Северного Кавказа. Хотим сказать несколько слов о грядущей войне, в которую многие отказываются верить.

Немного удивляет реакция российской аудитории на события вокруг переброски войск в южные регионы страны. Большинство сходится во мнении, что ничего экстраординарного в этом нет, а лишь наступил весенне-летний период учений.

Здесь хотелось бы отметить несколько вещей. Во-первых, техника идет в Ростовскую область и на полуостров Крым не только из южных регионов (Краснодарский край, Волгоградская область), но и из Центрального округа. Все это излишне для батальонных тактических учений, которые проводятся силами местных воинских частей.

Во-вторых, никаких учений масштаба военного округа на юге анонсировано не было. Ни на апрель, ни на май.

Вывод один: переброска техники и живой силы к Черному и Азовскому морям имеет другие цели. И они вполне очевидны.

Президент Путин неоднократно делал заявления о том, что Россия Донбасс не бросит. Примерно месяц назад он повторил эти слова еще раз. Поэтому на фоне действительно серьезного наращивания сил ВСУ на линии разграничения, а также недалеко от границы с Крымом переброска наших военных поближе к месту вероятного возобновления конфликта является не просто оправданной, но и закономерной. Почему у некоторых возникают сомнения по данному поводу – мне непонятно.

Военные эксперты в России, а также люди на местах признают очевидное – силы сторон на Донбассе несопоставимы. Киев, кто бы что ни говорил, сконцентрировал в регионе весьма крупную группировку, которая превосходит силы ДНР и ЛНР вместе взятые в 3-4 раза. Плюс полное господство в воздухе. Считаю крайне лишним смеяться над «Байрактарами» и «Джавелинами», которыми сегодня вооружились украинские войска. И если с первыми мы бороться поможем (на пути в Ростовскую область уже замечен эшелон с ЗРК «Тор-М2»), то противоядия от противотанковой системы производства США ни у нас, ни тем более у Донбасса попросту нет. А ПТРК этот весьма серьезен и представляет действительно большую угрозу для танков ополченцев. «Джавелин» в умелых руках может если не решить исход войны, то существенно его скорректировать точно.

Украинская армия последние 4-5 лет активно вооружалась. В части поступала модернизированная бронетехника, РСЗО, удалось поставить на крыло около 15 боевых самолетов, проводились регулярные учения. Конечно, нельзя сказать, что это совершенно другой качественный уровень войск, но определенная работа проделана была, в том числе с помощью западных инструкторов.

Нужно понимать, что территории ДНР и ЛНР – это относительно небольшие кусочки земли, слабо защищенные естественным рельефом, и в случае тактики блицкрига они будут взяты достаточно быстро. С началом наступательных действий ВСУ счет пойдет на дни. Знающие люди сходятся во мнении, что решение в Кремле о задействовании регулярных частей ВС РФ на Донбассе должно быть принято не позднее чем через 14 часов после пересечения ВСУ линии разграничения. В противном случае конфликт закончится окружением Донецка и Луганска с последующим взятием Киевом украинско-российской границы под свой контроль.

Как вы понимаете, этого допустить Москва не может.

В вероятном конфликте Россия будет вынуждена активно задействовать авиацию, факт применения которой скрыть не получится. Да это и не нужно. Очевидно, что в ходе последнего разговора с Меркель и Макроном Путин ясно дал понять, что Россия в стороне не останется и сделает все, чтобы остановить наступление ВСУ. Американцы, которые, собственно, и являются главными заказчиками и бенефициарами грядущей войны, это тоже прекрасно понимают, и как раз этого ждут от Москвы.

Операция по принуждению Украины к миру, которую Россия проведет под предлогом защиты своих граждан, станет поводом для новых санкций против нашей страны. Но не только. За новыми ограничениями, которые, к слову, могут действительно больно ударить по экономике РФ, последует цунами военной истерии. Ее итогом станет существенное наращивание численности американских войск в Европе с последующим размещением ударных ракетных систем наземного базирования в Румынии и Польше. Вашингтону нужно показать европейцам, что Россия – агрессор, которого необходимо сдержать. И Киев готов ему в этом подыграть.

Что касается Крыма, куда также стягиваются дополнительные силы ВС, то здесь конфликт маловероятен. Отбивать полуостров, отправляя своих солдат на верную погибель, Киев не станет, да это и не нужно. Там российские войска, что очевидно, в то время как их присутствие на Донбассе как раз нужно доказать и показать всему миру.

И пусть доказывают. Нам следует прекратить чего-то стесняться, скрывать свои намерения и цели, оправдываться за содеянное. Мы не начинаем войн, но мы в силах их закончить. Закончить показательно, так, чтобы другие тысячу раз подумали, прежде чем перейти нам дорогу.

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