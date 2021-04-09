 

В ЛНР заявили о 18 случаях нарушения перемирия со стороны Киева за неделю

09.04.2021, 17:58, Новости дня
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Украинские силовики за неделю 18 раз нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня», – сказал Филипоненко, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские силовики открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении десяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов.

В ЛНР ранее заявили, что с 26 марта по 2 апреля зафиксировали десять обстрелов со стороны украинских силовиков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.



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