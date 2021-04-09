 

Российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море

09.04.2021, 17:58, Новости дня
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Малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота провели стрельбы по условному кораблю противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по «вражескому» кораблю. По легенде учения корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота», – цитирует сообщение ЧФ РИА «Новости».

Отряд кораблей получил разведывательные данные с беспилотного летательного аппарата, перешел в назначенный район, нашел и уничтожил корабль «противника», совершавшего незаконные действия.

«Вражеский» корабль имитировал морской щит-мишень. В ходе учений расчеты провели зачетные стрельбы по макетам плавающих мин.

Напомним, в начале апреля Черноморский флот РФ приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.



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