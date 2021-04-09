 

Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие на показе Michael Kors в Нью-Йорке

09.04.2021, 17:56, Разное
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Эпоха модных шоу без зрителей началась год назад с приходом в нашу жизнь пандемии коронавируса и продолжается до сих пор. Накануне вечером в Нью-Йорке состоялся показ бренда Michael Kors. Подиумом послужил сам Таймс-сквер и прилегающие к нему улицы. Состав был звездный: в дефиле приняли участие Ирина Шейк, Белла Хадид, Эшли Грэм, Наоми Кэмпбелл, Шалом Харлоу, Карен Элсон, Хелена Кристенсен и другие модели первого эшелона.

В коллекцию кутюрье вошли как деловые, так и вечерние наряды, но все они были максимально яркие и эксцентричные. Например, Белла Хадид представила комплекс из серебристого платья-мини и длинного белого пиджака, а также красное платье с лаковым плащом в тон. Наоми Кэмпбелл предстала перед фотографами в черном струящемся платье в пол и черном пальто той же длины. А наша Ирина Шейк блистала в футуристичном сером комбинезоне.

Белла ХадидНаоми КэмпбеллБелла Хадид и Виттория ЧереттиИрина Шейк и Белла ХадидЭшли ГрэмКэролин МерфиБелла Хадид и Карен Элсон



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