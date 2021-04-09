 

Ванга: «После ядерного удара на Земле останутся двое: королева Елизавета и лысоватый мужчина с усами»

09.04.2021, 17:56, Разное
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Очередное пророчество болгарской ясновидящей Ванги озвучил её личный биограф Велизар Властимиров.

На этот раз речь шла о жизни на планете после окончания ядерной войны. Предсказательница не смогла уточнить её годы, но рассказала, как будет происходить возрождение человечества.

– Их останется только двое: королева Елизавета и лысоватый мужчина с усами. Я не знаю, кто этот усатый и как его зовут, но вижу его лидером миллионов. Он надежда планеты, ведь умеет управляться как с мотыгой, так и с техникой, знает, как садить людей и сельхозкультуры. Я думаю, им нужно быть вместе с королевой. Так они смогут восстановить человеческую популяцию. На них надежда всего человечества, – цитирует Вангу Властимиров.

Биограф добавляет, что проживать оба выживших будут на берегах реки Колыма, куда их отнесёт взрывной волной. Именно там появится крупный мегаполис, названный предсказательницей новой столицей мира.

– Демократии больше не будет. Она не нужна. Только сильная рука, – говорится в её предсказании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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