 

Более ста депутатов Госдумы возьмут отгулы, чтобы попрощаться с принцем Филиппом

09.04.2021, 17:57, Разное
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Депутаты Госдумы, имеющие британское подданство, обратились в Службу внешней разведки с просьбой пораньше выяснить дату похорон принца Филиппа, чтобы отпроситься с работы и принять участие в церемонии.

– Я не был знаком с принцем, но, как подданный Королевы, обязан разделить её скорбь. Это мой долг как британца, пусть и не коренного, – заявил на условиях анонимности один из членов фракции КПРФ.

В телеграм-чате «Поездка на похороны Его Высочества», который создал помощник одного из депутатов, отметились уже 109 парламентариев, желающих лететь на похороны. Пятеро из них вряд ли смогут попасть в Великобританию, поскольку у них нет британских паспортов – въезд иностранцев в Англию ограничен из-за пандемии. Глава СВР Сергей Нарышкин, присутствующий в чате, заверил депутатов, что разведка сообщит дату похорон раньше официального объявления. Это важно для депутатов, у кого нет жилья в Лондоне и они хотят забронировать места в отелях до того, как цены на них взлетят до небес.

Специальный лётный отряд «Россия», обслуживающий высших должностных лиц, пообещал выделить для поездки один из своих самолётов, который и без этого должен был лететь в Лондон за продуктами для Комбината питания Управделами президента. Дополнительных расходов на это не потребуется, так что платы с пассажиров не возьмут.

В офисе фракции «Единая Россия» выставлен портрет принца в траурной рамке. Депутаты несут к нему цветы и свечи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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