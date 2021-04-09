Гарри Маркл не поедет на похороны своего дедушки, если ему не вернут зарплату принца

Внук покойного принца Филиппа, Генри Чарльз Альберт Дэвид, экс-герцог Сассекский, ныне известный, как мистер Гарри Маркл, объявил, что откажется участвовать в церемонии похорон, если ему не вернут денежное содержание, которое он получал, будучи принцем.

О кончине супруга Её Величества королевы Великобритании Елизаветы II Букингемский дворец объявил в пятницу. Дата похорон пока не назначена, и никто из мировых лидеров ещё не успел сообщить о своих намерениях присутствовать на них. Однако Гарри, который, очевидно, знал о критическом состоянии дедушки, немедленно разослал заранее подготовленное коммюнике, в котором поставил условия своего участия в церемонии прощания. Судя по стилю и орфографическим ошибкам, коммюнике подготовлено пресс-секретарём его жены, Меган Маркл.

Главное условие Гарри – вернуть ему зарплату принца, которой он лишился, отказавшись от статуса члена Британской королевской семьи и став частным лицом. Отрекшись от титула принца, места в очереди на престол и королевских привилегий, а также взяв фамилию жены, он, как выяснилось, не предполагал, что лишится и денег из британской казны.

В случае, если королевская семья не отреагирует на коммюнике до вечера в субботу, Гарри и Меган Маркл не только откажутся присутствовать на прощании с принцем Филиппом, но и выпустят в эфир записанное неделю назад интервью, в котором подробно расскажут об ужасной несправедливости, с которой они столкнулись в процессе отказа от августейшего статуса.

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