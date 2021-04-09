Верховный суд Болгарии лишил Сергея Косторного статуса кума Ванги

Длившийся более года судебный процесс между гражданином России Сергеем Косторным и личным биографом болгарской провидицы Велизаром Властимировым завершился в пользу последнего.

Суд поставил точку в их споре, навсегда запретив Косторному называть себя кумом Ванги.

Велизар Властимиров обратился в суд после показа на «Первом канале» выпуска шоу «На самом деле», в котором Косторной утверждал, что является кумом Вангелии Гуштеровой, в связи с чем имеет право пророчествовать в эфире российских телеканалов от её имени. Согласно принятому в 2001 году болгарскому закону «О защите памяти Ванги», её единственным наследником признан Велизар Властимиров, который, хоть и не является родственником провидицы, в полной мере продолжает её дело.

Именно благодаря его деятельности личность Ванги стала популярной в России в 90-е годы. Суд счёл несправедливым, что плодами трудов Велизара Властимирова пользуются различные самозванцы и проходимцы, называющие себя якобы родственниками провидицы. В случае нарушения Косторным решения суда, ему могут грозить санкции Евросоюза и тюремный срок в Болгарии.

– Мы не можем допустить, чтобы всякие шарлатаны на сомнительных ток-шоу выдавали себя за родственников Ванги. У Ванги не осталось кровных наследников. Зато есть Велизар и его внук. Господин Властимиров уже старенький, поэтому после его смерти все права на использование имени Ванги и её пророчеств перейдут внуку. Никаких кумовей, троюродных внучатых кузенов и сводных племянников у великой провидицы нет и не будет. А что касается этого российского гражданина, то ему лучше перестать ходить на ток-шоу, иначе санкции могут коснуться не только его, но и показывающих его телеканалов, – заявила министр юстиции Болгарии Цецка Цачева.

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