 

В Сбербанке разрабатывают сервис видеозвонков Jazz by Sber

09.04.2021, 17:50, Новости дня
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Российский Сбербанк снова хочет отметиться на рынке ИТ. Как сообщают представители финучреждения, их специалисты разрабатывают сейчас сервис видеозвонков Jazz by Sber, который будет представлен широкой общественности в обозримом будущем.

Как стало известно, данный сервис позволит всем пользователям самостоятельно проводить видеоконференции. Также там появится целый ряд интересных функций, о которых разработчик сообщит дополнительно.

Jazz by Sber, по словам представителей Сбербанка, уже проходит финальную стадию испытаний. Когда все будет готово, банк внедрит его в свою систему корпоративного управления. Но и сторонние пользователи, наверняка, смогут настроить у себя данный продукт. Ведь для этого понадобится только браузер и соединение с глобальной сетью.



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