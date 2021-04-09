В Сбербанке разрабатывают сервис видеозвонков Jazz by Sber

Российский Сбербанк снова хочет отметиться на рынке ИТ. Как сообщают представители финучреждения, их специалисты разрабатывают сейчас сервис видеозвонков Jazz by Sber, который будет представлен широкой общественности в обозримом будущем.

Как стало известно, данный сервис позволит всем пользователям самостоятельно проводить видеоконференции. Также там появится целый ряд интересных функций, о которых разработчик сообщит дополнительно.

Jazz by Sber, по словам представителей Сбербанка, уже проходит финальную стадию испытаний. Когда все будет готово, банк внедрит его в свою систему корпоративного управления. Но и сторонние пользователи, наверняка, смогут настроить у себя данный продукт. Ведь для этого понадобится только браузер и соединение с глобальной сетью.