Британские медики назвали главные симптомы определения рака легких

Медики британской «Организации Исследования рака» перечислили главные симптомы, по которым можно определить наличие онкологии легких. Среди них оказались и ряд неочевидных признаков, которые обычно не вызывают подозрения.

Онкологические заболевания с каждым годом отнимают все больше жизней по всему миру. Рак легких встречается особенно часто у людей, злоупотребляющих сигаретами. Однако нередко его провоцируют и другие факторы вроде загрязненного воздуха в мегаполисах и плохое состояние экологии в целом.

Своевременное лечение может не только остановить развитие злокачественного новообразования на легких, но и спасти от неминуемой и мучительной смерти. Для того, чтобы начать прием препаратов против рака вовремя, следует обращать внимание на основные симптомы летально опасного недуга. Ученые, работающие с британской «Организацией исследования рака», перечислили признаки, обнаружив которые, необходимо немедленно обращаться к специалисту.

В первую очередь подозрение должен вызвать кашель, который продолжается долгое время, особенно, если при этом пациент ощущает боль, а в мокротах присутствует кровь. Однако об онкологической опухоли могут свидетельствовать и вроде бы не связанные с легкими постоянная усталость и повышенная утомляемость.

Отправиться на консультацию к врачу следует и при потере аппетита, а также при резкой потере веса. При раке легких больной чувствует боли и одышку, особое внимание необходимо уделить состоянию своего здоровья также при частых и повторяющихся инфекционных воспалениях в грудной клетке. В каждом из таких случаев необходимо помнить о том, что злокачественные новообразования в легочных тканях можно с успехом вылечить на ранних стадиях. Поэтому, как пишет «Ньюинформ», любое промедление может быть фатальным.

Источник: newinform.com