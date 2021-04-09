 

Под Москвой задержали мужчину с наркотиками

09.04.2021, 17:38, Разное
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Сотрудники полиции обратили внимание на необычную картину: они заметили, как из леса возле подмосковных Луховиц к припаркованной на обочине машины направляется мужчина. Для любителя неожиданных прогулок он вел себя слишком странно – постоянно озирался по сторонам. При приближении правоохранителей мужчина занервничал еще сильнее.

Вскоре причина его беспокойства стала очевидна – во время досмотра при нем была обнаружена сумка с 230 граммами синтетических наркотиков, передает “Радио 1”. Задержанный рассказал, что достал из тайника около полукилограмма запрещенных веществ и принялся распространять их с помощью закладок. До задержания он успел сделать шесть штук – все их координаты мужчина сообщил сотрудникам полиции.



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