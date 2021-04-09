 

Памятник Юрию Гагарину в Москве приведут в порядок

09.04.2021, 17:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этом году специалисты тщательно обследуют памятник и подготовят проект реставрации, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. “Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия», — уточнила она.

Памятник Гагарину – первое монументальное сооружение Москвы из литого титана. Общая высота композиции – 42,5 метра. Памятник является выявленным объектом культурного наследия.

О предстоящих работах рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Реставраторы удалят загрязнения, сколы, восстановят полировку облицовочных плит стилобата, герметичность швов между титановыми листами, перечислил он.

Памятник Гагарину на Ленинском проспекте установили 4 июля 1980 года. Рядом с монументом находится стилизованный макет корабля “Восток”.

Напомним, что в начале февраля завершилась реставрация восьми скульптур на башнях домов номер 30 и 37 на Ленинском проспекте. На законное место вернулись отлитые в сборном железобетоне воины-победители, рабочие и инженеры. Реставрация длилась больше двух лет.

В Москве с 2011 года действует программа по сохранению объектов культурного наследия. В порядок приведено около 1,5 тысячи памятников. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 5,3 раза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Для российских старшеклассников проведут спецурок об интернациональном долге

27.08 / Мнение: Мародерство в Миннеаполисе

14.11 / Мнение: “Мы тут подумали…”

20.01 / Стоматолог оценила распространенные народные методы лечения зубов

18.03 / Мнение: Хроника противостояния Роскомнадзора и Твиттера

08.09 / Китай готовится к строительству научной базы на Луне

22.01 / Ядерный план Украины

06.11 / Мнение: Украина по заветам Навального

05.02 / Мнение: Различие понятий – думать и размышлять

01.01 / Медведь не блефует

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика