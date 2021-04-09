Памятник Юрию Гагарину в Москве приведут в порядок

В этом году специалисты тщательно обследуют памятник и подготовят проект реставрации, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. “Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия», — уточнила она.

Памятник Гагарину – первое монументальное сооружение Москвы из литого титана. Общая высота композиции – 42,5 метра. Памятник является выявленным объектом культурного наследия.

О предстоящих работах рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Реставраторы удалят загрязнения, сколы, восстановят полировку облицовочных плит стилобата, герметичность швов между титановыми листами, перечислил он.

Памятник Гагарину на Ленинском проспекте установили 4 июля 1980 года. Рядом с монументом находится стилизованный макет корабля “Восток”.

Напомним, что в начале февраля завершилась реставрация восьми скульптур на башнях домов номер 30 и 37 на Ленинском проспекте. На законное место вернулись отлитые в сборном железобетоне воины-победители, рабочие и инженеры. Реставрация длилась больше двух лет.

В Москве с 2011 года действует программа по сохранению объектов культурного наследия. В порядок приведено около 1,5 тысячи памятников. Число объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 5,3 раза.