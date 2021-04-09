Мнение: «ПОДЛОЕ ДЕЛО ГОТОВИТ ВОЗ (Касается всех, кто любит Братьев Наших Меньших)»

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Здравствуйте

«ВОЗ: животные могут заразиться COVID-19 от человека» (Статья от 05 апреля 2021 года)

https://www.vesti.ru/article/2546665

«Человек может заразить коронавирусной инфекцией собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, процесс изучения влияния COVID-19 на другие виды животных – продолжается.»

(Пока мягонько так, по доброму: что человек может навредить домашним животным)

«Вуйнович подчеркнула, что ВОЗ рекомендует пациентам с ковидом ограничить контакты со своими домашними питомцами, чтобы избежать дальнейших мутаций опасной болезни.»

(А вот здесь уже мысль в одно дополнительное действие, что питомцы домашние могут быть причинами мутаций опасной болезни)

Очень грустно. Стали подставлять братьев наших меньших. Хотят из них сделать оправдание того, что вакцина не работает (точнее работает не очень эффективно). И что вся неэффективность от новых форм коронавируса, которые появятся благодаря домашним животным.

Странно. Очень странно. В прошлом году собаки и кошки не болели и не были опасны.

А в этом году вдруг стали опасны. Даже еще не стали. А вдруг официально заявлено, что Станут.

Такая подстраховочка, на случай если начнется третья волна коронавируса, а вакцина действовать не будет.

– Вариант первый: третьей волны сильной не будет, вакцинация будет хоть немного действовать.

Скажут, что повезло кошечкам и собачкам, пока не заболевают (подстраховка при этом останется)

– Вариант второй: третья волна будет и вакцинация толком помогать не будет.

Объявят, что проблемы не в вакцине, а в братьях наших меньших, у которых вдруг начал развиваться коронавирус, и именно с этим вариантом коронавируса вакцина не справляется.

ПОДЛО ОЧЕНЬ ПОДЛО

Подло подставлять Друзей, Братьев меньших, которые не могут даже сказать, что они вроде ничем и не болеют и никого не заражают.

Зато разумно, страшно разумно (страшно во всех смыслах слова страшно).

Отводит все подозрения от плохо работающих вакцин и полностью оправдывает работу всех фармацевтических монстров.

Но скрывать огрехи, подставляя кошечек и собачек – это ПРЕДАВАТЬ СВОИХ.

Представляете от скольких домашних питомцев откажутся люди, если вдруг узнают, что они способны заразить их семьи. (Как пример, когда в доме появляется ребенок, есть немало тех людей, которые из-за угрозы аллергии отдают, хорошо если не выбрасывают и не усыпляют, своих домашних животных)

Представляете: какая паника начнется. Как сосед будет косо смотреть на соседа, который прошел мимо для прогулки четвероногого друга.

Ведь до этого заявления ВОЗ считалось, что домашние животные не являются причиной коронавируса.

Страшно сколько животных может оказаться выброшенными, убитыми и усыпленными.

А почва уже готовится:

– Анонсируется вдруг заболеваемость коронавирусом среди кошечек и собачек;

– В России, например, недавно вышел закон, запрещающий функционировать ветлечебницам в жилых домах.

– Предлагается и широко рекламируется вакцина от домашних животных.

Тщательно запланированная компания.

Люди! Вас ведут к большому Греху!

Не верьте!

Вспомните случай с норками в Дании. ( Статья «”Мы ошиблись”. В Дании признали, что зря убили миллионы норок из-за коронавируса-мутанта» https://life.ru/p/1353725 ) Заподозрили, что они больны, переносят новую форму коронавируса, убили всех. А потом оказалось, что они не виноваты. (Процитирую еще раз фразу представителя ВОЗ: «Человек может заразить коронавирусной инфекцией собак, домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак.» О норках ВОЗ уже «позаботилась»)

Если какая-нибудь болезнь типа птичьего или свиного гриппа оказывается у домашних птиц или свиней, то кур или свиней умерщвляют поголовно всех. Приезжает специальная комиссия и без тени сомнения выполняет моментально предписания.

Вы представляете что будет в обществе? Какое расслоение между теми, кто истинно любит животных, и теми, кто ставит свою жизнь выше жизни любой божьей твари.

С такой «гражданской войной» можно и про коронавирус и про рост цен и про политику забыть.

Вспомнились Герасим и Муму.

Крепостное право, говорят, отменили (в России, например, в 1861 году, а рабство в Америке в 1865 году).

Не похоже. Оброк теперь все платят, через проценты банкам. Сколько людей подсадили на кредиты. А они толком не понимают, что обкрадывают сами себя. Не говоря уже о налогах, таких разнообразных во всем мире.

Теперь и барщину в виде предательства своих братьев меньших придумали.

Единственная болезнь (которая всем известна, что передается от животных к человеку) – это бешенство.

Теперь придумали, что и коронавирус тоже. Да не просто передается, а что домашние животные потенциальные инкубаторы новых форм коронавируса.

Вы представляете, что ко всем животным многие люди станут относиться как к бешеным.

Напоминаю, что вакцина 100%-ной гарантии не дает, поэтому даже глобальная вакцинация всех животных не сможет полностью изменить это отношение к животным, как к инициаторам новых опасных форм вируса.

Перегибаю я палку в своих размышлениях или нет, каждый решит сам. Но напоминаю, что к ВОЗу в мире больше отношение не как к медицинской организации, а как к «шестерке» США и рекламному центру фармакологических корпораций (ни США, ни фармакологические корпорации особо и людских жизней не жалеют, что уж говорить о братьях наших меньших)

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Перед публикацией этой статьи решил посоветоваться с Другом в чате. Произошел такой разговор:

[мамонтенок]: Напишу тебе сейчас здесь наброски текста про ПОДЛОЕ Дело, которое готовит ВОЗ (Всемирная организация Здравоохранения) против домашних животных. Важно твое мнение: Не перегибаю ли я палку в этих мыслях? (Далее Текст)

[Друг]: Все правильно, надо бить тревогу , но кто нас слушает ?

Поэтому, если нас кто-то слушает:

Просьба к тем, кто регулирует сценарии Российского общества, не идите на поводу у ВОЗ (хотя самый простой вариант в сокрытии истинных причин «сесть на хвост» Всемирному объяснению).

Давайте и в этом докажем, что Россия чище помыслами своими, ЧТО РОССИЯ СВОИХ НЕ ПРЕДАЕТ и МАЛЕНЬКИХ НЕ ОБИЖАЕТ.

Придумайте, пожалуйста, что-нибудь погуманнее, для общественного заблуждения, необходимого для спокойствия народа по формуле: «Меньше знаешь, крепче спишь»

ПОЖАЛЕЙТЕ БЕЗМОЛВНЫХ И БЕЗОТВЕТНЫХ НАШИХ МЕНЬШИХ БРАТЬЕВ.

!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!

Может даже придумаете что-нибудь, чтобы оградить от подлости ВОЗ всех наших братьев меньших в мире.

P.P.S. Спасибо за разговор между KotObormot и eks, который навел меня на все мысли, написанные в данной статье

» 1 апр. 2021, 16:49, KotObormot

«А я так мыслю, всё из-за помыслов ваших греховных. Гневаете вы, человечишки, всемилостивую богиню Баст, вот и шлёт она на ваши головы беды, лишения и мокрые тапки.»

» 7 апр. 2021, 07:42, eks

«А как следующее согласуется?

Россия недавно зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Американский юмористический сайт The Onion специфически шутит на эту тему: «Питомцы вакцины не заслужили: они целый год не носили масок и даже не пытались соблюдать дистанцию».»

» 7 апр. 2021, 19:18, KotObormot

«Богиня дала распоряжение увеличить количество кусей и царапов на 25% в текущем году. Но только “тссс”, не выдавайте меня – распоряжение секретное.»

(Из разговоров в Форуме Клуба Умных Игр Гамблер)

P.P.P.S. Специально, чтобы текст был читаем и очевиден для любого Читателя, не стал примешивать для многих непонятные, странные и даже, как большинству кажется, конспирологические теории о вреде коллайдеров, о коллайдерах как причине Болезни Деструкции Живых Тел и, как следствие, проявлений коронавируса и избыточной смертности.

Если есть желание понять и эту составляющую, скрываемых от общества бедствий, то в Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 , в постскриптуме к которому начинается древо ссылок)

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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