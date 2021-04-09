 

В РФ заочно арестовали украинского разведчика за попытку подготовить теракт

09.04.2021, 17:04, Новости дня
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Руководителя херсонского подразделения военной разведки Украины полковника Олега Ахмедова заочно арестовали в РФ по делу о терроризме, сообщили в Лефортовском суде Москвы.

«Суд избрал в отношении Ахмедова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», – сообщили РИА «Новости» в суде.

Его обвиняют в угрозе совершения теракта в составе организованной группы.

В апреле 2020 года ФСБ сообщала, что в Крыму задержали группу украинских разведчиков, занимавшихся вербовкой россиян. Руководил группой полковник Ахмедов Олег Алишерович.

Арестованный фигурант дела оборудовал по заданию Ахмедова в Крыму схроны с боеприпасами и взрывчаткой. Украинской разведкой планировались теракты на объектах социальной и военной инфраструктуры.



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