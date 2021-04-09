Глава Бурятии проявил изобретательность для видеосовещания с премьером

Руководитель Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях продемонстрировал, как принял участие в онлайн-совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным из номера гостиницы на Камчатке.

«Петропавловск-Камчатский. В номере гостиницы. Четыре часа утра (по камчатски). Участие в совещании председателя правительства М.В. Мишустина в режиме ВКС», – описал глава региона фотографию, которую опубликовал в своем Istagram.

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Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey)

На снимке запечатлено, как Цыденов сидит перед стулом, который лежит на столе. На сиденье стула зафиксирован планшет в веб-камерой, с помощью которого руководитель региона общается с другими участниками совещания.

«Высокие технологии из подручных средств», – сыронизировал глава Бурятии. Он добавил, что эта конструкция позволила ему «смотреться в кадре, как надо».